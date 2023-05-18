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Залежить від ситуації на фронті: Зеленський може відвідати саміт G7 у Японії

Залежить від ситуації на фронті: Зеленський може відвідати саміт G7 у Японії
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський, можливо, особисто відвідає саміт G7, який відкриється завтра, 19 травня, в японському місті Хіросіма.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі виданню Kyodo News.

– Зеленський обов’язково візьме участь у саміті G7 у Хіросімі, який відкриється 19 травня, хоча формат мені невідомий, – уточнив він.

За його словами, остаточне рішення щодо особистої участі глави держави у саміті залежатиме від військової ситуації на фронті.

У Білому домі сьогодні заявили, що на саміті лідерів країн G7 у Японії будуть ухвалені конкретні кроки, які посилять ізоляцію РФ та послаблять її спроможність продовжувати війну проти України.

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Санкції проти Росії

Джерело: Kyodo News

G7, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Офіс президента, Саміт, Санкції проти Росії, Японія
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