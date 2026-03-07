Підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ 7 березня ударили ракетами ATACMS та SCALP по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА ворога типу Шахед у районі Донецького аеропорту.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ вдарили по базі запуску Шахедів біля Донецького аеропорту

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, після ураження ворожого об’єкта зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА ракетами ATACMS та SCALP, зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

⚡️Today, ATACMS and SCALP missiles struck a site near Donetsk Airport used by the enemy for the storage, preparation, and launch of Shahed-type strike UAVs. pic.twitter.com/iRu4IBvu0A — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) March 7, 2026

Українські війська уразили командні пункти та райони скупчення ворога

Окрім того, 6 березня та у ніч на 7 березня Сили оборони України здійснили серію інших уражень по військових об’єктах противника. Зокрема, під удар потрапив пункт управління БпЛА окупантів у районі Діброви на ТОТ Луганської області та командно-спостережний пункт біля Кругляківки на окупованій частині Харківщини.

Ураження зазнали також артилерійські засоби противника на вогневих позиціях у районах Тавільжанки на ТОТ Харківщини, Воскресенки та Новопавлівки на окупованій частині Донецької області.

У районах Новогригорівки та Залізничного на Запорізькому напрямку, а також Торського на Донеччині та Сопича на Сумщині уражено райони зосередження живої сили ворога, повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, 4-6 березня ЗСУ уразили район зосередження Іскандера в Криму, склад боєприпасів у районі Бердянського на ТОТ Донецької області, а також знищили ЗРК Панцир-С на Донеччині та вертоліт Ка-27 в акваторії Чорного моря.

