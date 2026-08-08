Україна придбала у Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 реактивних систем залпового вогню M270 та десятки тисяч боєприпасів.

Про заплановане передання американського озброєння йдеться в повідомленнях Державного департаменту США, поданих до Конгресу, пише Мілітарний.

Що отримає Україна від Туреччини

Згідно з документами, йдеться про передачу Україні такого озброєння:

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12 пускових установок M270 MLRS;

70 балістичних ракет M39 ATACMS;

2524 некерованих 227-мм реактивних снаряди M26 із касетними бойовими частинами DPICM;

47 тисяч 203-мм касетних артилерійських снарядів M509A1 для самохідних гармат 2С7 Піон.

ATACMS використовуються зокрема з пусковими установками M270. Україна вже має на озброєнні системи цього типу.

У документах зазначено, що запропонована передача відповідатиме цілям США у сфері безпекової допомоги. Україна хоче придбати озброєння для посилення своїх наступальних та оборонних можливостей і вогневої підтримки у війні проти Росії.

Як відбуватиметься передання

Зазначається, що реекспорт американського озброєння здійснюватиметься через турецькі, болгарські та американські приватні компанії.

Зокрема, у документах згадані турецькі компанії MKE AŞ, ASFAT AŞ та ARCA Savunma, болгарська VTIC International, а також американські Pansophico і Patriot Defense Group.

Державний департамент пояснив Конгресу, що Туреччина прагне скоротити запаси старішого озброєння, щоб спрямувати ресурси на модернізацію та обслуговування наявних систем. Україна, зі свого боку, зацікавлена в отриманні цих озброєнь для посилення вогневої підтримки.

Передання планують розпочати одразу після завершення встановленого терміну розгляду повідомлення Конгресом.

Нагадаємо, Туреччина розглядає можливість залучення свого військового контингенту до миротворчої місії в Україні у разі досягнення режиму припинення вогню та за наявності зрозумілої структури й завдань такої місії.

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