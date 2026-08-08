Україна придбала у Туреччини 70 ATACMS, 12 M270 і тисячі касетних боєприпасів – ЗМІ
- Україна має отримати від Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS та 12 реактивних систем залпового вогню M270.
- У пакеті також передбачені тисячі касетних боєприпасів, зокрема понад 47 тисяч снарядів калібру 203 мм.
- Держдепартамент США повідомив Конгрес про заплановану передачу.
Україна придбала у Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 реактивних систем залпового вогню M270 та десятки тисяч боєприпасів.
Про заплановане передання американського озброєння йдеться в повідомленнях Державного департаменту США, поданих до Конгресу, пише Мілітарний.
Що отримає Україна від Туреччини
Згідно з документами, йдеться про передачу Україні такого озброєння:
- 12 пускових установок M270 MLRS;
- 70 балістичних ракет M39 ATACMS;
- 2524 некерованих 227-мм реактивних снаряди M26 із касетними бойовими частинами DPICM;
- 47 тисяч 203-мм касетних артилерійських снарядів M509A1 для самохідних гармат 2С7 Піон.
ATACMS використовуються зокрема з пусковими установками M270. Україна вже має на озброєнні системи цього типу.
У документах зазначено, що запропонована передача відповідатиме цілям США у сфері безпекової допомоги. Україна хоче придбати озброєння для посилення своїх наступальних та оборонних можливостей і вогневої підтримки у війні проти Росії.
Як відбуватиметься передання
Зазначається, що реекспорт американського озброєння здійснюватиметься через турецькі, болгарські та американські приватні компанії.
Зокрема, у документах згадані турецькі компанії MKE AŞ, ASFAT AŞ та ARCA Savunma, болгарська VTIC International, а також американські Pansophico і Patriot Defense Group.
Державний департамент пояснив Конгресу, що Туреччина прагне скоротити запаси старішого озброєння, щоб спрямувати ресурси на модернізацію та обслуговування наявних систем. Україна, зі свого боку, зацікавлена в отриманні цих озброєнь для посилення вогневої підтримки.
Передання планують розпочати одразу після завершення встановленого терміну розгляду повідомлення Конгресом.
Нагадаємо, Туреччина розглядає можливість залучення свого військового контингенту до миротворчої місії в Україні у разі досягнення режиму припинення вогню та за наявності зрозумілої структури й завдань такої місії.