”Відмазування” від армії та побиття: ДБР розслідує понад 110 справ проти військкомів
Державне бюро розслідувань наразі розслідує понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань військкомів – посадовців територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.
Як поінформували в ДБР, загальна кількість проваджень сягнула 112: до суду спрямовано 15 обвинувальних актів, а в 9 провадженнях повідомлено про підозру.
– Мотивами “популярних” правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни, – наголосили у відомстві.
У ДБР також перерахували 10 резонансних випадків зловживань, викритих останнім часом:
- У Запоріжжі військком організував схему збагачення для своїх підлеглих, які безпідставно отримували бойові доплати. Крім того, він влаштовував на роботу у ТЦК представників місцевого криміналітету, допомагаючи їм ховатися від суду.
- На Закарпатті військовий комісар змушував солдат будувати йому будинок.
- На Київщині посадовець територіального центру комплектування за гроші допомагав ухилянтам виїжджати за кордон – на підставі фальшивих документів про непридатність до військової служби. Це коштувало від $6 до $10 тис.
- У Полтавській області військком жорстоко побив свого підлеглого.
- Колишнього голову Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова підозрюють у збагаченні на сотні мільйонів гривень під час війни. Родина військкома придбала елітні автомобілі та нерухомість в Іспанії.
- На Рівненщині керівник обласного військкомату побив військовослужбовця.
- У Черкаській області працівник військкомату за $10 тис. “відмазував” чоловіків від служби в армії.
- У Вінницькому центрі комплектування видавали підроблені документи для ухилення від військової служби. Вартість “послуги” становила від $3 до $6 тис.
- У Краматорському районі діяв механізм видання фіктивних документів для перетину державного кордону. До схеми причетний військком із Донеччини.
- У Чернівцях за $3 тис. видавали довідки про відстрочку від мобілізації.
У ДБР уточнили, що перевірка діяльності та способу життя працівників ТЦК триває.
Після резонансного викриття колишнього одеського військкома Євгена Борисова проходить загальна перевірка на доброчесність працівників територіальних центрів комплектування. Вона стосується не лише військкомів, а й усього керівного складу та їхніх родичів.
У 10 областях та Києві вдалося викрити масштабну схему ухилення від призову. Відбулося майже 100 обшуків у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки.
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