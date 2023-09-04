Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку
У понеділок, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подав до Верховної Ради заяву про відставку.
Про це він написав у Facebook, опублікувавши фото заяви.
– На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий, – ідеться у повідомленні.
Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексій Резнікова з посади міністра оборони України.
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна