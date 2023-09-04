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Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

У понеділок, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Про це він написав у Facebook, опублікувавши фото заяви.

– На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий, – ідеться у повідомленні.

Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексій Резнікова з посади міністра оборони України.

Війна в Україні, Міноборони України, Олексій Резніков
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