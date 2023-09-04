Зеленський підтвердив звільнення Резнікова з посади очільника Міноборони
Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексій Резнікова з посади міністра оборони України.
Про це він сказав у вечірньому зверненні за підсумками 3 вересня.
– Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому, – сказав президент.
Замість Олексія Резнікова оборонне відомство очолить Рустем Умєров.
– Верховна Рада добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури, – резюмував він.
Також Зеленський наголосив, що за наступні місяці Україна має досягти кількох конкретних результатів. Зокрема, стратегічна політична мета – відкриття переговорів про членство із Євросоюзом.
Частину з семи визначених рекомендацій Єврокомісії Україна вже реалізувала. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради.
– Закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та, особливо зверну на нього увагу, “закон про ПЕПів” – politically exposed persons, політично значущі особи. Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію, – сказав президент.
За словами Зеленського, вже чотири судна пройшли новим, альтернативним морським коридором з українських південних морських портів.
Наразі Україна працює з партнерами, щоб відновити нормальну роботу “зернового коридору”, який має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі.
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна