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Зеленський підтвердив звільнення Резнікова з посади очільника Міноборони

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексій Резнікова з посади міністра оборони України.

Про це він сказав у вечірньому зверненні за підсумками 3 вересня.

– Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому, – сказав президент.

Замість Олексія Резнікова оборонне відомство очолить Рустем Умєров.

– Верховна Рада добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури, – резюмував він.

Також Зеленський наголосив, що за наступні місяці Україна має досягти кількох конкретних результатів. Зокрема, стратегічна політична мета – відкриття переговорів про членство із Євросоюзом.

Частину з семи визначених рекомендацій Єврокомісії Україна вже реалізувала. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради.

– Закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та, особливо зверну на нього увагу, “закон про ПЕПів” – politically exposed persons, політично значущі особи. Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий. І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію, – сказав президент.

За словами Зеленського, вже чотири судна пройшли новим, альтернативним морським коридором з українських південних морських портів.

Наразі Україна працює з партнерами, щоб відновити нормальну роботу “зернового коридору”, який має забезпечувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі.

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