Заборона експорту зерна: Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину

Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Про це заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка заявив в інтерв’ю виданню Politico.

– Важливо довести, що ці дії є юридично неправильними. І тому завтра ми почнемо судові процеси, – сказав заступник міністра і додав, що Київ готується відповісти на експорт польських овочів і фруктів.

Після того, як Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що введуть власні заборони на українське зерно після рішення Єврокомісії скасувати обмеження, заступник міністра економіки сказав, що ці заходи сусідніх країн “є заявою про повну недовіру до Європейської комісії”.

Зараз дивляться

За словами Тараса Качки, відкрита непокора Брюсселю з боку цих трьох країн була не лише внутрішньою справою ЄС, а й викликала “найбільше системне занепокоєння” тим, чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти, що Брюссель говорить від імені ЄС.

– Протягом багатьох років Європейська комісія була організатором торговельних переговорів та інституцією торговельної політики для всього ЄС. І ми раніше працювали на цій основі. Системний підхід Будапешта і Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці, я вважаю, це буде проблемою для ЄС загалом, тому що там немає єдності, – наголосив торговий представник України.

Також повідомляється, що Київ планує судитися з країнами у Світовій організації торгівлі, а не через власну торговельну угоду з ЄС.



– Я думаю, що весь світ повинен побачити, як країни-члени ЄС поводяться щодо торгових партнерів і власного Союзу, тому що це може вплинути й на інші країни, – заявив Качка.

Він назвав заборони країн “смішними”. На думку заступника міністра економіки, політична заява Угорщини про плани заблокувати торгівлю з Україною, а також повністю ігнорувати Брюссель, є дуже сміливим кроком.

– Якщо Варшава не скасує ці додаткові заборони, ми будемо змушені вжити заходів у відповідь на додаткові продукти та заборонимо імпорт фруктів і овочів з Польщі, – додав політик.

Заступник міністра економіки України також відповів на заяву урядів в Будапешті та Варшаві про те, що вони діють, аби захистити своїх фермерів від сплеску українських продуктів, який знизив ціни, що ця аргументація помилкова. За його словами, заборона Польщі не допоможе фермерам, вона не вплине на ціни, тому що ціни є глобальними.

– Україна готова взяти на себе відповідальність за те, щоб експорт з України не створював цунамі в сусідніх країнах, і запровадить систему експортних ліцензій на зерно в реальному часі, – підсумував Качка.

Що відомо про заборону експорту українського зерна

На початку травня Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до п’яти країн ЄС: Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Рішення діє до 15 вересня 2023 року.

Влада Польщі вже заявила, що не відновлюватиме імпорт українського зерна, незалежно від того, яким буде рішення офіційного Брюсселя.

Водночас Болгарія підтримала відновлення імпорту агропродукції з України після 15 вересня.

У Кабінеті міністрів України попередили, що в разі блокування Польщею експорту наша держава звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі (СОТ) щодо компенсації збитків.

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