США шукають креативні шляхи передання Україні ЗРК Patriot через Польщу

Адміністрація президента США Джо Байдена та законодавці шукають креативні способи продовження надання допомоги Україні, з огляду на те, що майбутнє подальшої військової допомоги ЗСУ обмежене внутрішніми суперечками в Конгресі.

Про це повідомляє видання Politico.

Зокрема, сенатор-демократ Кріс Ван Голлен обмірковує тристоронній обмін, в якому Польща як член НАТО отримує американські системи Залізний купол і передає частину своїх систем протиракетної оборони Patriot Україні.

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Як зазначають журналісти, така думка з’явилася після того, як Ізраїль відхилив прохання Вашингтона і Києва надіслати Залізний купол безпосередньо в Україну. Ізраїль, який є співвиробником цієї системи, має право вето на її передання.

– Польща, ймовірно, може відправити свої системи Patriot в Україну, де ми вже розгорнули ці системи – такий собі обмін, – сказав Ван Голлен.

Раніше ми розповідали, що на території Польщі створять технологічний центр для ремонту українських танків радянського та польського виробництва Т-64.

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