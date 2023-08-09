Захист від балістики, крилатих ракет та ворожої авіації: що відомо про ЗРК Patriot

Американські комплекси ППО Patriot допомагають Україні захищати власне небо від ракетних атак РФ. 9 серпня Німеччина повідомила про передання Україні ще двох таких ЗРК.

Що таке зенітно-ракетний комплекс Patriot, про його характеристики та вартість – читайте в матеріалі.

Характеристики Patriot

MIM-104 Patriot – американський зенітний ракетний комплекс. Його використовує армія США та її союзники. Виробляється комплекс американською компанією Raytheon, яка є найбільшим у світі виробником керованих ракет.

Окрім пускових установок та, власне, ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять також радіолокаційна станція, пункт управління та інше допоміжне експлуатаційне обладнання.

ЗРК Patriot надійшов на озброєння ще у 1982 році. Його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці. Тоді Patriot активно використовувався саме як протиракетний, а не як протиповітряний ЗРК, проти іракських ракет.

Відтоді Patriot та ракети-перехоплювачі, які у ньому застосовуються, були оптимізовані для захисту від тактичних балістичних ракет. Також вони є ефективними проти крилатих ракет та військової авіації.

Основні характеристики MIM-104 Patriot:

максимальна дальність перехоплення цілі – 80 км;

мінімальна дальність перехоплення цілі – 3 км;

максимальна висота перехоплення цілі – 24 км;

мінімальна висота перехоплення цілі – 0,06 км;

кількість цілей, які можуть обстрілюватися одночасно – 8 (у секторі 90°);

ймовірність ураження мети 0,8 (у бойових умовах 0,4-0,6);

маса ракети – 912 кг.

Модифікації ЗРК Patriot

Наразі експлуатується та постачається в інші країни вдосконалена версія системи – Patriot PAC-3. Вартість постачання 9 батарей систем (по 4 пускових установки на батарею) може сягати $9 млрд. Але до їхнього складу входять:

36 пускових установок зенітних керованих ракет Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 пускових установки);

288 зенітних керованих ракет Patriot PAC-3;

216 зенітних керованих ракет з удосконаленим наведенням GEM-T;

10 комплектів радіолокаційних станцій із фазованими ґратами;

10 контрольних станцій захоплення цілі.

Вартість пуску однієї ракети становить близько $3 млн.

Patriot PAC-3 надійшов на озброєння у 2001 році. Імовірність ураження тактичної ракети однією ракетою і без перешкод становить 0,6-0,8, літака – 0,8-0,9.

Максимальна швидкість цілі – 1 600 м за секунду. Висота ураження балістичних цілей становить до 15 км.

Недоліком Patriot PAC-3 вважається те, що його режим потребує спеціального супутника, що перебуває на орбіті. Такий супутник повинен заздалегідь передати координати ракети та траєкторію її польоту на локаційну станцію комплексу.

У яких країнах використовують Patriot

За даними компанії-виробника Raytheon, ЗРК Patriot вже закуплені низкою країн світу, зокрема й сусідами України. Так, у вересні 2020 року перша система цього ЗРК була доставлена до Румунії.

Сума угоди між США та Румунією про купівлю ЗРК, якої було досягнуто у 2017 році, становить $3,9 млрд.

Польща домовилася про закупівлю Patriot у США ще в 2018 році. Вартість угоди – $4,75 млрд.

Комплекси MIM-104 Patriot з 1989 року перебувають на озброєнні й німецького Бундесверу. Окрім Німеччини та Румунії, у Європі MIM-104 Patriot перебувають на озброєнні армій Нідерландів, Греції, Іспанії.

ЗРК Patriot в Україні

Про те, що Україна отримала перші ЗРК Patriot, стало відомо в середині квітня 2023 року. Цьому передували навчання українських військових, які за кордоном опановували нові системи.

Як зазначали в українському Міністерстві оборони, системи ППО Patriot надійшли від США, Нідерландів та Німеччини. Тепер вони захищають українське небо від ударів російських ракет та безпілотників.

Відомо, що Patriot уже знищили кілька аеробалістичних ракет Кинджал у небі над Київщиною. Російська пропаганда тривалий час стверджувала, що цим ракетам “аналогов нєт”, проте системи Patriot зруйнували цей міф.

Як пояснював у коментарі Фактам ICTV військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, ЗРК Patriot нині є одним із найсучасніших зенітно-ракетних комплексів. Він вже досить тривалий час показує високу ефективність зі знищення різних ракет як середньої, малої, так і великої дальності. Тобто у цих комплексів є бойовий досвід.

Крім того, ЗРК Patriot регулярно модернізувався згідно з потребами сучасної війни. Тому навіть попри те, що комплекс надійшов на озброєння ще у 1980-х роках, технічно й технологічно він залишається досить сучасним і ефективним.

Українські військові успішно інтегрували системи Patriot у наявну систему протиповітряної оборони України, яка раніше цілком залежала від радянських зразків – зенітно-ракетних комплексів малої, середньої і великої дальності С-300, ЗРК Бук та інших.

9 серпня Німеччина оголосила про передання Україні ще двох пускових установок Patriot у межах нового пакету допомоги.

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