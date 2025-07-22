Герман Сметанін призначений в.о. гендиректора Укроборонпрому

Наглядова рада Укроборонпрому призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора державного концерну.

Про це повідомила пресслужба 22 липня.

Герман Сметанін тимчасово очолив Укроборонпром: що відомо

Призначення пов’язане з переходом Олега Гуляка, який очолював концерн з жовтня 2024 року, на іншу посаду в системі державної оборонної промисловості.

Зараз дивляться

– Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі, – зазначили в Укроборонпромі.

Конкурс на постійного керівника стартує наприкінці липня

Водночас наглядова рада оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора концерну. Сметанін, як і всі кандидати з відповідним досвідом, зможе взяти участь на загальних умовах.

Попередній добір кандидатів здійснить українське представництво міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson, що спеціалізується на пошуку топменеджерів. Згідно з повідомленням, компанія розпочне пошук кандидатів з 28 липня 2025 року.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Укроборонпром очолить Герман Сметанін.

Фото: Мінстратегпром

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.