Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Герман Сметанін призначений в.о. гендиректора Укроборонпрому

Герман Сметанін

Наглядова рада Укроборонпрому призначила Германа Сметаніна виконувачем обов’язків генерального директора державного концерну.

Про це повідомила пресслужба 22 липня.

Герман Сметанін тимчасово очолив Укроборонпром: що відомо

Призначення пов’язане з переходом Олега Гуляка, який очолював концерн з жовтня 2024 року, на іншу посаду в системі державної оборонної промисловості.

Зараз дивляться

– Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі, – зазначили в Укроборонпромі.

Конкурс на постійного керівника стартує наприкінці липня

Водночас наглядова рада оголосила відкритий конкурс на посаду генерального директора концерну. Сметанін, як і всі кандидати з відповідним досвідом, зможе взяти участь на загальних умовах.

Попередній добір кандидатів здійснить українське представництво міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson, що спеціалізується на пошуку топменеджерів. Згідно з повідомленням, компанія розпочне пошук кандидатів з 28 липня 2025 року.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Укроборонпром очолить Герман Сметанін.

Читайте також
Укроборонпром вперше увійшов до переліку 50 провідних світових виробників зброї
Укроборонпром топ 50

Фото: Мінстратегпром

Пов'язані теми:

Герман СметанінУкроборонпром
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь