Наблюдательный совет Укроборонпрома назначил Германа Сметанина исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна.

Об этом сообщила пресс-служба 22 июля.

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Назначение связано с переходом Олега Гуляка, который возглавлял концерн с октября 2024 года, на другую должность в системе государственной оборонной промышленности.

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— Это решение принято на основе профессиональной оценки Германа Сметанина как специалиста с глубоким опытом в оборонной промышленности, управленческими компетенциями и стратегическим видением развития отрасли, — отметили в Укроборонпроме.

Конкурс на постоянного руководителя стартует в конце июля

В то же время наблюдательный совет объявил открытый конкурс на должность генерального директора концерна. Сметанин, как и все кандидаты с соответствующим опытом, сможет принять участие на общих условиях.

Предварительный отбор кандидатов осуществит украинское представительство международной рекрутинговой компании Odgers Berndtson, специализирующейся на поиске топ-менеджеров. Согласно сообщению, компания начнет поиск кандидатов с 28 июля 2025 года.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Укроборонпром возглавит Герман Сметанин.

Фото: Минстратегпром

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