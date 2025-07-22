Герман Сметанин назначен и.о. гендиректора Укроборонпрома
Наблюдательный совет Укроборонпрома назначил Германа Сметанина исполняющим обязанности генерального директора государственного концерна.
Об этом сообщила пресс-служба 22 июля.
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Назначение связано с переходом Олега Гуляка, который возглавлял концерн с октября 2024 года, на другую должность в системе государственной оборонной промышленности.
— Это решение принято на основе профессиональной оценки Германа Сметанина как специалиста с глубоким опытом в оборонной промышленности, управленческими компетенциями и стратегическим видением развития отрасли, — отметили в Укроборонпроме.
Конкурс на постоянного руководителя стартует в конце июля
В то же время наблюдательный совет объявил открытый конкурс на должность генерального директора концерна. Сметанин, как и все кандидаты с соответствующим опытом, сможет принять участие на общих условиях.
Предварительный отбор кандидатов осуществит украинское представительство международной рекрутинговой компании Odgers Berndtson, специализирующейся на поиске топ-менеджеров. Согласно сообщению, компания начнет поиск кандидатов с 28 июля 2025 года.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Укроборонпром возглавит Герман Сметанин.
Фото: Минстратегпром