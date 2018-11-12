У центрі Києва за адресою Рейтарська, 8б власниця кав’ярні забарикадувалася, оскільки її намагаються силою викинути на вулицю.

Господиня кав’ярні Марія Харпатіна розповіла, що орендувала приміщення у власника галереї Дукат Леоніда Комського. Пізніше стало відомо, що Комський незаконно за завищеними цінами передавав приміщення власників будівлі в суборенду.

Жінка домовилася узаконити відносини з власниками, однак Комський разом з радикалами, що допомагають йому контролювати будівлю, наказав господині кав’ярні “зібрати речі і забиратися”.

– Я познайомилася з Леонідом Комським, зайшли сюди на правах суборенди, приблизно рік тому. Андрій Клобуцький як ФОП уклав з підприємством Комського договір оренди на 37 квадратних метрів, ми працювали як кав’ярня весь цей час. Я платила йому відсоток від виручки з кав’ярні. Це були різні суми, так як каса щомісяця була різною, змінювався потік людей. Ситуація повернулася таким чином, що документально з’ясувалося, що нас обманювали. Ми не маємо права тут перебувати за документами, які Леонід укладав з власниками цього будинку, – пояснила власниця кав’ярні.

Вона вирішила запропонувати всім, у кого в будинку є майстерні, укласти договір безпосередньо з власниками, щоб все це було законно і правильно.

– На що мені було сказано, що у мене є доба, щоб звідси забратися. Леонід Комський і його “комендант” Назарій Кравченко мене посадили за стіл і сказали: зараз п’ята година вечора, завтра о п’ятій щоб тебе тут не було. У тебе є доба, щоб забратися. Інакше ми тобі оголошуємо війну. Хоча договір про оренду вони зі мною не розривали, Кравченко мені заявив, що йому абсолютно все одно, законно це чи ні. І якщо я не зберу речі, вони будуть викинуті з вікна. Назарій сказав, що буде мені мститися і фактично погрожував фізичною розправою, – розповіла жінка.

За словами Марії Харпатіної, після того, як минулого літа Назарій Кравченко та інші активісти-радикали захопили будівлю, Леонід Комський почав забирати всі орендні платежі, тому на сьогодні на будівлі “висять” дуже великі борги за комунальні послуги.

Її в будь-який момент можуть відключити від електроенергії та теплопостачання.

– Ми зустрічалися з безпосередніми власниками цього будинку. Вони хочуть тут бачити те, що є на сьогодні – культурний центр, арт-простір, місце для лекцій для дітей, де люди будуть займатися. Вони готові сісти за стіл переговорів, підписувати документи, укладати договори. Тобто люди відкриті для діалогу. Це неодноразово пропонувалося зробити і Оксані, і Назарію, і Леоніду. Вони відмовилися це робити, – пояснила Марія.

Нагадаємо, будівля на вулиці Рейтарська, 8б не один рік служить арт-кластером для різноманітних культурних ініціатив і виставок. Тут знаходиться галерея Дукат, мистецький центр Локація і арт-простір в колишньої галереї Educatorium. Влітку 2018 під приводом того, що власник нібито збирався підняти ставку оренди, власник Дуката Леонід Комський з активістами з руху ультрас під проводом Назарія Кравченко взяли будівлю під свій контроль, оголосивши, що розпочинають проект Речовий доказ, так як власники будинку заволоділи їм незаконно.