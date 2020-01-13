Популярне британське видання Daily Mail опублікувало статтю, в якій назвало Крим російським.

На публікацію відразу ж відреагувало посольство України в Сполученому Королівстві:

– Весь світ знає, що Крим – це Україна. Шкода, що Daily Mail і досі – ні.

Читайте: Не підтримую анексію Криму – Митрошина про скандал у Києві

Небесне явище в селі Калинівка Сімферопольського району Криму, Росія, – написали в новині.

Посольство закликало внести потрібні поправки і не вводити в оману своїх читачів.

Також Факти ICTV писали, що Україна відкрила кримінальне провадження через проїзд потяга РФ до Криму.

Джерело: Посольство України в Сполученому Королівстві