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Факти / Україна / Суспільство

Британське видання назвало Крим російським

Популярне британське видання Daily Mail опублікувало статтю, в якій назвало Крим російським.

На публікацію відразу ж відреагувало посольство України в Сполученому Королівстві:

– Весь світ знає, що Крим – це Україна. Шкода, що Daily Mail і досі – ні.

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Небесне явище в селі Калинівка Сімферопольського району Криму, Росія, – написали в новині.

Посольство закликало внести потрібні поправки і не вводити в оману своїх читачів.

Також Факти ICTV писали, що Україна відкрила кримінальне провадження через проїзд потяга РФ до Криму.

Джерело: Посольство України в Сполученому Королівстві

Фото: Unsplash

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