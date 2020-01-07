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Факти / Україна

Не підтримую анексію Криму – Митрошина про скандал у Києві

Російська блогер Олександра Митрошина, на зустрічі з якої у Києві затримали кількох активістів, заявила, що не є пропагандисткою російських ЗМІ.

Олександра Митрошина

Російська блогер Олександра Митрошина розповіла, що під час зустрічі у Києві, на якій затримали кількох активістів, обговорювали питання насильства в сім’ї, блогерства та активізму.

Вона додала, що не підтримує анексію Криму Росією, а також працює у державних ЗМІ РФ.

За її словами, у зустрічі в Києві не було жодного політичного підґрунтя.

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Митрошина також прокоментувала інформацію про те, що нібито працювала на каналі Росія 1.

– З 2014 по 2017 рік я працювала на радіо Москва ФМ і вела передачу про автомобілі. Бачу просто, що багато українських ЗМІ пишуть, що я працюю на каналі Росія 1 і займаюся пропагандою, – повідомила блогер.

Вона додала, що через боротьбу з домашнім насильством в РФ її звинувачують в антиросійській політиці.

До слова, у грудні 2019 року в Україну не пустили журналістку пропагандистського телеканалу НТВ Олександру Тонких, оскільки вона незаконно відвідувала Крим.

Джерело: Митрошина негодует

Фото: Митрошина негодует

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