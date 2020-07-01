Україна введе додаткові обмеження та повернеться до жорсткого карантину у разі ускладнення ситуації з кількістю хворих на Covid-19, які потребують госпіталізації, заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він запевнив, що є прихильником скасування будь-яких обмежень, але це станеться тільки у разі відсутності нових хворих на коронавірус.

– Нині ж цифри говорять про те, що легковажне ставлення до протиепідемічних заходів призвело до збільшення захворюваності. Сподіваюся, що у нас не буде італійського чи іспанського сценарію, коли нам потрібно буде вводити дуже жорсткі обмеження,- наголосив міністр.

За його словами, це станеться, якщо ситуація загостриться – коли медична система не зможе впоратися з кількістю хворих на Covid-19, коли у лікарнях для них не буде вільних місць.

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– Звісно, у разі загостренні ситуації у нас можуть вводитися серйозні додаткові обмеження, зокрема й жорсткий карантин, – підсумував Степанов.

Коронавірус в Україні 1 липня

За останню добу є позитивна динаміка – 664 нових випадки, а з початку епідемії захворіли 44 998 людей.

З них 19 548 – вже одужали, а померли від ускладнень Covid-19 1 159 українців.

Антилідерами за добу серед регіонів є Львівська область – 143 випадки, Закарпатська та Рівненська – по 72.

Фото: МОЗ