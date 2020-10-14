Сніг в Карпати 14 жовтня приніс активний антициклон.

За даними Укргідрометцентру, на високогір’ї випало до 5 сантиметрів снігу, а також фіксувалися сильні дощі.

Температура повітря на сніголавинних станціях Пожежевська і Плай опустилася до -1,5 і -1,6 градусів.

Але сьогодні і завтра вона буде поступово підвищуватися.

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