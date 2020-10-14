Сніг в Карпати 14 жовтня приніс активний антициклон.
За даними Укргідрометцентру, на високогір’ї випало до 5 сантиметрів снігу, а також фіксувалися сильні дощі.
Температура повітря на сніголавинних станціях Пожежевська і Плай опустилася до -1,5 і -1,6 градусів.
Але сьогодні і завтра вона буде поступово підвищуватися.
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❗Внаслідок проходження активного???? циклону, у ????Карпатах 14 жовтня температура повітря на високогір’ї ????знизилась нижче…
Опубликовано Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах Среда, 14 октября 2020 г.
За прогнозами синоптиків, 15 жовтня в Україні переважно без опадів, а 16 жовтня у більшості областей, крім південних, невеликі дощі.
Температура на заході у четвер, а в п’ятницю також у північних областях, вночі 4-10°, вдень 10-16°.
На решті території вночі 8-14°, вдень 17-23°. На високогір’ї Карпат вночі і вдень 0-6° тепла.