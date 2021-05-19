Поставки вугілля налагоджені, а доходи зросли – Власенко про роботу ПАТ Центренерго

В.о. генерального директора ПАТ Центренерго Юрій Власенко розповів, як сьогодні працює компанія, поділився ключовими досягненнями та планами на посаді, а також підкреслив перспективність теплової генерації в українському енергетичному секторі.

На момент початку роботи Юрія Власенка та нової дирекції підприємства, компанія перебувала в тяжкому становищі. Взимку Центренерго працювало на повну потужність, щоб не допустити віялових відключень у пікові періоди навантаження.

Було використано майже все вугілля, а через витрати на роботу газових блоків накопичилася значна заборгованість перед НАК Нафтогаз. Сьогодні, менш ніж за три місяці з того часу, можна констатувати – компанія успішно вийшла з кризи.

— Фонд держмайна поставив переді мною та моєю командою п’ять основних KPI. Максимізувати доходи від продажу електроенергії, оптимізувати витрати, побудувати вертикально інтегровану компанію, налагодити ефективний ланцюг постачання вугілля з державних шахт і підготувати компанію до приватизації в найкоротші терміни. Завдання ми успішно виконуємо – постачання вугілля налагоджене, доходи зросли, витрати також оптимізуємо. Зараз займаємося побудовою вертикально інтегрованої компанії, – зазначив Юрій Власенко.

Одним з ключових напрямів роботи стало оновлення стратегії реалізації електроенергії. Це забезпечило високу конкуренцію на аукціонах, а також значне зростання прибутків компанії.

— Ми оновили стратегію торгів і тепер успішно працюємо на українській енергетичній біржі. Відмовилися від практики продажу великих обсягів електроенергії за раз в одні руки. Тепер на аукціонах десятки компаній – часто це кінцеві споживачі, невеликі виробництва. Завдяки їхній конкуренції ціни на торгах зростають, а ми отримуємо більше виторгу, – поділився керівник Центренерго.

Підвищення доходів від реалізації електроенергії також дозволяє своєчасно оплачувати поставлене вугілля. Сьогодні компанія закуповує вугілля напряму в державних шахт і повністю забезпечена пальним.

Юрій Власенко також підкреслив, що балансуючі потужності теплових електростанцій Центренерго необхідні для української енергосистеми.

— Балансуючі потужності мають попит, і з розвитком відновлюваної енергетики цей попит лише підвищуватиметься. Чим більше в Україні будується “зелених” електростанцій, тим більше будуть потрібні ТЕС, щоб збалансувати перепади споживання і виробництва. У майбутньому це будуть “золоті кіловати”, – вважає очільник Центренерго.

Він зазначив, що завдяки успішному виходу з кризи та виконанню поставлених завдань, вже за дев’ять місяців Центренерго повністю компенсує збиток від використання газу взимку цього року. За підсумками року компанія має отримати прибуток.