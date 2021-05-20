У Києві школяр натякнув на розстріл у школі

У Києві підліток натякнув на розстріл у школі на Троєщині. Про це він написав у груповому чаті у соцмережі Telegram під назвою Колумбайн – возрождение. До слова, Колумбайн – це американська школа, де стався масовий розстріл у квітні 1999 року.

– Завтра школа №250 міста Київ запам’ятає цей день назавжди, – таке повідомлення залишив підліток у чаті, де було 169 користувачів.

Після цього інший хлопець надіслав фото рушниці, яку він нібито поцупив у батька.

Заклики до агресії у мережі зафіксували працівники кіберполіції. Правоохоронці оперативно викрили одного з користувачів, ним виявився 15-річний хлопець, який навчається поруч зі школою №250.

Підліток заявив, що його повідомлення було жартом, а з автором фото рушниці він не знайомий. Поліцейські провели бесіду зі школярем та його батьками.

Наразі правоохоронці встановлюють дані щодо іншого учасника чату, який надсилав знімок зброї.

Після трагічного випадку у місті Казань Республіки Татарстан поліція приділяє таким ситуаціям особливу увагу. 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв прийшов у гімназію, де раніше навчався, та розстріляв дев’ятеро людей.

23 особи отримали поранення, серед них є і вчителі, і діти. У зловмисника був канал у Telegram, де він заявляв про свої наміри. Детальніше про розстріл у Татарстані читайте на Фактах ICTV.