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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Друга Казань: у Києві підліток натякнув на розстріл у школі, його розшукала поліція

віддалена робота, ноут

У Києві підліток натякнув на розстріл у школі на Троєщині. Про це він написав у груповому чаті у соцмережі Telegram під назвою Колумбайн – возрождение. До слова, Колумбайн – це американська школа, де стався масовий розстріл у квітні 1999 року.

– Завтра школа №250 міста Київ запам’ятає цей день назавжди, – таке повідомлення залишив підліток у чаті, де було 169 користувачів.

Після цього інший хлопець надіслав фото рушниці, яку він нібито поцупив у батька.

У Києві школяр натякнув на розстріл у школі

Заклики до агресії у мережі зафіксували працівники кіберполіції. Правоохоронці оперативно викрили одного з користувачів, ним виявився 15-річний хлопець, який навчається поруч зі школою №250.

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Підліток заявив, що його повідомлення було жартом, а з автором фото рушниці він не знайомий. Поліцейські провели бесіду зі школярем та його батьками.

Наразі правоохоронці встановлюють дані щодо іншого учасника чату, який надсилав знімок зброї.

Після трагічного випадку у місті Казань Республіки Татарстан поліція приділяє таким ситуаціям особливу увагу. 11 травня 19-річний Ільназ Галявієв прийшов у гімназію, де раніше навчався, та розстріляв дев’ятеро людей.

23 особи отримали поранення, серед них є і вчителі, і діти. У зловмисника був канал у Telegram, де він заявляв про свої наміри. Детальніше про розстріл у Татарстані читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Прокуратура Києва

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