Володимир Зеленський повністю вакцинувалася від Covid-19. Другу дозу глава держави отримав відповідно до графіка в амбулаторії на території Офісу президента.

Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, є чіткий графік вакцинації, через скільки днів після першої дози вакцини вводити другу, і він був дотриманий.

Він зазначив, що про це не повідомляли в пресі, тому що це “абсолютно прогнозована і строго формалізована річ”.

Подоляк нагадав, що всі бачили, коли і де Зеленський зробив перше щеплення.

Перша вакцинація Зеленського

Президент Володимир Зеленський вакцинувався першою дозою проти коронавірусу 2 березня під час поїздки на Донбас.

Глава держави зробив це публічно і виклав фото у соцмережі, щоб показати на власному прикладі, що це безпечно.

Він отримав перше щеплення британською вакциною AstraZeneca/Covishield, виробленою в Індії.