Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Зеленский получил вторую прививку от коронавируса

Володимир Зеленський

Владимир Зеленский полностью вакцинировался от Covid-19. Вторую дозу глава государства получил в соответствии с графиком в амбулатории на территории Офиса президента.

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, есть четкий график вакцинации, через сколько дней после первой дозы вакцины вводить вторую, и он был соблюден.

Он отметил, что об этом не сообщали в прессе, потому что это “абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь”.

Читайте
Украина снова третья по смертности в Европе и вакцинация в мире: Covid-новости 3 июня

Подоляк напомнил, что все видели, когда и где Зеленский сделал первую прививку.

Первая вакцинация Зеленского

Президент Владимир Зеленский вакцинировался первой дозой против коронавируса 2 марта во время поездки на Донбасс.

Глава государства сделал это публично и выложил фото в соцсети, чтобы показать на собственном примере, что это безопасно.

Он получил первую прививку британской вакциной AstraZeneca/Covishield, произведенной в Индии.

Источник: 24 канал

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка