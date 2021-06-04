Владимир Зеленский полностью вакцинировался от Covid-19. Вторую дозу глава государства получил в соответствии с графиком в амбулатории на территории Офиса президента.

Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, есть четкий график вакцинации, через сколько дней после первой дозы вакцины вводить вторую, и он был соблюден.

Он отметил, что об этом не сообщали в прессе, потому что это “абсолютно прогнозируемая и строго формализованная вещь”.

Подоляк напомнил, что все видели, когда и где Зеленский сделал первую прививку.

Первая вакцинация Зеленского

Президент Владимир Зеленский вакцинировался первой дозой против коронавируса 2 марта во время поездки на Донбасс.

Глава государства сделал это публично и выложил фото в соцсети, чтобы показать на собственном примере, что это безопасно.

Он получил первую прививку британской вакциной AstraZeneca/Covishield, произведенной в Индии.