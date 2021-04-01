StarLightMedia запускає проект Наша громада: умови конкурсу і грошовий приз

Децентралізація в Україні триває сьомий рік і дає свої результати. Чимало громад вже можуть стати прикладом для інших. Тому група StarLightMedia за підтримки програми US-AID DOBRE 29 березня запустила проект Наша громада.

Його мета – пошук ініціативних громад, які беруться вирішувати свої місцеві проблеми у сфері освіти, медицини та екології. Інтернет-користувачі, а потім журі оберуть 26 найкращих, а переможець отримає фінансову винагороду.

Якщо ж ви маєте план, як покращити життя у своєму містечку, настав час і шанс знайти партнерів, інвесторів, а в разі перемоги – ще й фінансовий приз.

Ми хочемо знайти найкращі приклади децентралізації, розповісти про них всій Україні та показати приклад іншим.

Конкурс триватиме до 30 вересня. Учасником може бути територіальна громада із кількістю не більш як 70 тис. жителів. Для цього представник громади має заповнити анкету на сайті otg.fakty.com.ua, описати проект громади, прийняти умови правил конкурсу. Це має бути важлива, актуальна, корисна місцева ініціатива.

Від однієї громади на конкурс можна подати лише один проект у будь-якій сфері – освіта, медицина, екологія, туризм чи інклюзія. Зареєструватися треба до 30 квітня.

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Історія кожної із 26 громад отримає всеукраїнську рекламу, оскільки транслюватиметься на каналах ICTV та СТБ. А переможець отримає головний грошовий приз – 500 тис. грн, який має витратити на реалізацію свого проекту.

У липні 2020 року Верховна Рада підтримала проект постанови про ліквідацію 490 районів і створення 138 нових. Ухвалення цього документу означає завершення реформи децентралізації в Україні.

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