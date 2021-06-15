В Україні цього літа буде без посухи – Укргідрометцентр

Влітку 2021 року практично усім площам на території України не загрожуватиме посуха. Адже погода буде дуже сприятливою для розвитку ранніх зернових культур.

Про це повідомила керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

– Не звертаючи уваги на дрібні проблеми на кшталт граду та підтоплень, то ситуація дуже добра. У ґрунті прекрасний ресурс вологи, – зазначила вона.

За словами метеоролога, практично відсутні площі, яким загрожує посуха, що в останні 10 років для України є незвичним явищем.

Однак, як стверджує Адаменко, важко наразі оцінити вплив погодних умов на врожайність зернових культур, адже їхній розвиток тільки почався.

Водночас вона зазначила, що цього тижня в Україні закінчується період злив.

Так, 17-19 червня зміниться температура повітря, яка вдень і вночі буде високою.

Як повідомила Адаменко, на Півдні вже починає визрівати озимий ячмінь.

Також розвиваються на всій території країни основні експортні культури – кукурудза та соняшник. Зараз для них є достатньо вологи та тепла.

Водночас спостерігається низький розвиток плодоовочевих культур через холодну температуру повітря вночі, яка нещодавно опускалась до позначки +5…+7.

Однак після закінчення періоду сильних дощів розвиток таких культур покращиться, запевнила метеоролог.

Експорт зерна в Україні

У 2021 році Україна знизила темпи експорту зерна та станом на 29 березня вивезла 34,8 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Із цієї кількості країна експортувала 14,5 млн тонн пшениці, 15,9 млн тонн кукурудзи та 4,08 млн тонн ячменю.

Про це зазначив заступник мінекономіки України Тарас Висоцький.