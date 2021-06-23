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Валентина Летяк |

Росія висунула США претензії щодо навчань Sea Breeze-2021

Посольство РФ у Вашингтоні висунуло нові претензії – хоче, аби Сполучені Штати та їхні союзники з НАТО відмовилися від проведення спільних з Україною військових навчань у Чорному морі.

Йдеться про маневри Sea Breeze-2021, які розпочнуться у понеділок, 28 червня і триватимуть до 10 липня.

Про свою забаганку російські дипломати повідомили через Twitte, де написали:

– Масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze жодним чином не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні. Підвищують ризики ненавмисних інцидентів. Заохочують мілітаристські настрої у Києві.

Тим часом сама Росія практично кожного року перекриває для військових кораблів та державних суден інших країн окремі ділянки Чорного моря для проведення своїх військових навчань.

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У 2021 році у спільних українсько-американських військових навчаннях Sea Breeze братиме участь 32 країни – це 5 тис. військових та 18 команд спеціальних операцій з дайвінгу. Також залучать техніку – 40 літаків та 32 кораблі.

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