Завдяки Великому будівництву Хортиця стане повністю інклюзивним туристичним об’єктом

До Дня Незалежності на острові Хортиця у Запоріжжі відкриють Козацьке коло, пагорб з флагштоком і оглядовий майданчик, доступні для всіх груп населення.

Про хід будівельних робіт розповіли в Запорізькій обласній державній адміністрації.

Роботи з комплексного відновлення острову Хортиця, яке відбувається за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво, розпочались три тижні тому.

Проект передбачає повну трансформацію острова і перетворення його на головний туристичний магніт Запоріжжя, із сучасними просторами для проведення масштабних культурних заходів, оновленим Музеєм історії козацтва тощо.

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До того ж, Хортиця стане повністю інклюзивною. Наприклад, доріжки проектуються під кутом 5%, аби ними могли без проблем користуватися люди з маломобільних груп. На кожних 0,8 м висоти передбачені майданчики для відпочинку.

За словами голови Запорізької ОДА Олександра Старуха, на реконструкцію Хортиці виділено майже 100 млн грн. Розробку концепції профінансував Метінвест.

– До Дня Незалежності ми отримаємо оновленні, сучасні Козацьке коло та пагорб з флагштоком і оглядовим майданчиком. Відповідно, до кінця року отримаємо відремонтований ззовні музей. А вже далі у нас робота щодо проектування внутрішньої реконструкції закладу, – розповів очільник обласної адміністрації.

Нагадаємо, цього року в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво стартувала Велика реставрація.

Ця програма покликана відновити основні пам’ятки культури, включно з прилеглою територією, навігацією, під’їздами до них і дорогами.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, який координує програму Велике будівництво, заявляв, що упродовж трьох років відреставрують 150 об’єктів, серед яких палаци, фортеці, музеї та інші пам’ятки культурної спадщини.