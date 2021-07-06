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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві перевіряють три торгові центри через повідомлення про мінування

Полиция Украины

У Києві до поліції надійшло повідомлення про масове мінування. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про вибухівку у трьох торгових центрах столиці.

Про це Фактам ICTV розповіли у відділі комунікації поліції Києва. Зокрема, повідомлення про мінування будівлі КМДА та трьох торгових центрів.

Серед них Ocean Plaza (біля метро Либідської), Метроград (біля Бессарабської площі) та Гулівер (біля станції метро Палац Спорту).

Водночас надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Мінер вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоїна.

У Києві перевіряють три торгові центри через повідомлення про мінування

Наразі через можливе мінування з будівлі КМДА та трьох торгових центрів евакуюють людей. Фахівці перевіряють приміщення на наявність вибухівки.

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Фото: УНІАН

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