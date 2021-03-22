Хресна хода та хороводи без масок та дистанції: як у Харкові порушують карантин

Червона зона карантину в Україні щодня розширюється, регіони поступово посилюють заходи. Проте Українська православна церква Московського патріархату у розпал пандемії влаштувала хресну ходу у Харкові.

Без масок та дотримання дистанції вийшли на вулицю понад 3 тис. людей, які нібито молилися за здоров’я і спад пандемії коронавірусу. Така ж ситуація була у Києві, Запоріжжі, Херсоні та Сєвєродонецьку.

Неподалік, на майдані Конституції, містяни, які не вірять у коронавірус, влаштували хороводи. І це в той час, коли під інфекційною лікарнею стоять у черзі машини швидких з Covid-пацієнтами.

Більш того, тяжкохворих пацієнтів з Харкова через брак ліжок із доступом до кисню везуть до районних лікарень.

А на Буковині, яка вже четвертий тиждень у червоній зоні, чиновники ходять по церквам і просять вірян вакцинуватися, адже з 22 березня стартує вакцинація людей віком 80+.

У Харківській області з 18 березня посилили карантинні заходи.

Зокрема, проведення масових заходів на відкритому повітрі можливе лише за умови розміщення однієї особи на чотирьох кв. м, а у приміщенні – за умови заповненості місць до 50%.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.