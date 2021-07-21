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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Якість слідства у справі Шеремета покаже вирок суду – Монастирський

денис монастирський

Тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві у липні 2016 року.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Моя позиція щодо розслідування справи Павла Шеремета щира та відкрита. Зараз справа щодо звинувачення трьох підозрюваних знаходиться на розгляді в суді. Тому рідні, близькі, українське суспільство – всі ми маємо дочекатися рішення суду, який встановить істину у цій справі, – наголосив глава МВС.

За його словами, саме від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані сторонами обвинувачення та захисту, залежить доля трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Такою була відповідь Монастирського на акцію під стінами МВС – Шукайте справжніх вбивць! Її організатори та учасники вимагали припинити переслідувати Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь, які, на їхню думку, невинні.

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20 липня минає п’ять років із дня загибелі Павла Шеремета. Попри те, що правоохоронці назвали трьох підозрюваних ще у грудні 2019 року, крапка у розслідуванні й досі не поставлена.

Що відомо про вбивство Шеремета, як просувається слідство і чому до нього залишається багато питань – на Фактах ICTV.

Джерело: МВС

Фото: УНІАН

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