Тільки після оголошення вироку суду можна буде робити висновки щодо якості та професіоналізму слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві у липні 2016 року.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Моя позиція щодо розслідування справи Павла Шеремета щира та відкрита. Зараз справа щодо звинувачення трьох підозрюваних знаходиться на розгляді в суді. Тому рідні, близькі, українське суспільство – всі ми маємо дочекатися рішення суду, який встановить істину у цій справі, – наголосив глава МВС.

За його словами, саме від двох суддів та трьох присяжних, які відібрані сторонами обвинувачення та захисту, залежить доля трьох підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Такою була відповідь Монастирського на акцію під стінами МВС – Шукайте справжніх вбивць! Її організатори та учасники вимагали припинити переслідувати Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь, які, на їхню думку, невинні.

20 липня минає п’ять років із дня загибелі Павла Шеремета. Попри те, що правоохоронці назвали трьох підозрюваних ще у грудні 2019 року, крапка у розслідуванні й досі не поставлена.

Що відомо про вбивство Шеремета, як просувається слідство і чому до нього залишається багато питань – на Фактах ICTV.