Погода в Україні влітку 2021 буде нестабільною, очікуються періоди спеки та похолодання, а липень здивує нехарактерною для цього місяця кількістю опадів.

Такий прогноз погоди на літо озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

Погода у червні

Перший літній місяць розпочнеться приємним теплом, до 6 червня температура утримуватиметься на рівні + 21-22°, а з цього числа різко підійметься до +32°.

Однак спекотними будуть лише чотири дні, з 10 червня очікується зниження температури. А у 16-17 числах можливе похолодання. Нічна температура знизиться до +10-12°, а денна – до +19-20°.

Знову теплішати у країні почне з 22 червня.

За його прогнозами, опади прораховуються 2, 6-8, 18-19, 24-26 і 30 червня.

Погода у липні

У липні в Україні очікуються значні дощі та бурі. Середня температура місяця – +27-29°.

Українцям варто чекати погіршення погоди у таких числах: 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 липня.

Як зазначає синоптик, у другій літній місяць може випасти 45-50 мм дощу, що не характерно для цього періоду.

Погода у серпні

Серпень в Україні буде традиційно спекотним. Стовпчики термометрів підійматимуться до +35°.

З 17 числа варто чекати похолодання, температура знизиться до +26°.

Дощі можливі 2, 9-10, 15, 22, 25 і 29 серпня.

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