7 липня уряд під час чергового засідання затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
Нацкомісія буде органом ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.
– Це необхідний крок до підготовки інфраструктури для функціонування пенсійних фондів, а також механізм, що дозволяє працювати виключно професійним та відповідальним компаніям, – зауважив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, Україна потребує продовження пенсійної реформи, аби українці мали гідне забезпечення.
На переконання очільника уряду, запровадження пенсійної накопичувальної системи та розвиток в Україні фондового ринку поліпшить інвестиційний клімат країни.
Стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи уряд розробив спільно з Мінсоцполітики.
Законопроект Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення №2683 наразі перебуває на доопрацюванні в комітеті Верховної Ради України.