7 липня уряд під час чергового засідання затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Нацкомісія буде органом ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

– Це необхідний крок до підготовки інфраструктури для функціонування пенсійних фондів, а також механізм, що дозволяє працювати виключно професійним та відповідальним компаніям, – зауважив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна потребує продовження пенсійної реформи, аби українці мали гідне забезпечення.

На переконання очільника уряду, запровадження пенсійної накопичувальної системи та розвиток в Україні фондового ринку поліпшить інвестиційний клімат країни.

Стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи уряд розробив спільно з Мінсоцполітики.

Законопроект Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення №2683 наразі перебуває на доопрацюванні в комітеті Верховної Ради України.