У Вінниці господині наварили 20 літрів борщу, щоб потрапити до спадщини ЮНЕСКО

У Вінниці господині наварили 20 літрів борщу за столітнім рецептом та пригощали ним містян.

Таким чином жінки вирішили підтримати всеукраїнський флешмоб, щоб улюблену українську страву зарахували до списку культурної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Вінничанки приготували кілька варіантів страви – один із ребрами та смальцем, інший – пісний із білими грибами.

За кожну миску брали символічну плату.

На ці кошти придбають вишиванки та подарують їх малюкам, які народяться 20 травня в День вишиванки.

Заява до ЮНЕСКО про реєстрацію борщу

У березні Україна подала заяву до ЮНЕСКО про реєстрацію українського борщу як культурної спадщини.

У ній – майже 500 сторінок інформації про борщ і про те, наскільки він важливий для нашої культури.

Відповідь від ЮНЕСКО доведеться чекати півтора-два роки, однак, якщо заявка пройде, Україна переможе.

Детальніше про заяву до ЮНЕСКО про реєстрацію борщу читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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