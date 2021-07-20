Дешевого газу найближчого часу не передбачається – експерт

Підвищення практично удвічі вартості газу обумовлене відновленням європейської економіки після пандемії коронавірусу та різким стрибком попиту на блакитне паливо. А ціна газу для України повністю залежить від європейських біржових котирувань.

Різкому стрибку цін сприяли кілька основних причин. По-перше, через спеку зросло споживання електроенергії. Європейські ТЕС, багато з яких вже переведені з вугілля на чистий газ, потребують підвищених обсягів палива.

По-друге, через високі ціни на газ у Китаї з європейського ринку почали масово йти постачальники зрідженого газу.

По-третє, Газпром не законтрактував додаткових обсягів транспортування газу в Європу через українську ГТС, а обидва північних потоки поки що не функціонують.

На сьогодні вартість у 15 250 грн за 1 тис. куб. м. вуглеводнів – негранична. І до зими вона може скласти 16,5-18 тис. грн.

Цілком зрозуміло, що власного видобутку Україні для покриття потреб населення та промисловості не вистачить. Але навіть за такої ціни експерти не бачать перспектив для збільшення видобутку та розробки сланцевого газу.

– Це може мати катастрофічні наслідки для екології. Крім цього, у нас в країні сланцевий газ перебуває на великій глибині. В теорії буріння свердловини глибиною 5 тис. м коштуватиме $15 млн. І навіть вона буде давати близько 10 тис. куб. м на добу. То якою повинна бути ціна газу, щоб свердловина окупилася? – каже генеральний директор Yug-Neftegaz Private Limited Ігор Буркинський.

Згідно з його підрахунками, навіть за сьогоднішньої ринкової ціни газу тільки її буріння буде окупатися не менше 20 років за умови існування достатньої кількості газу у свердловині.

Гендиректор Yug-Neftegaz Private Limited Ігор Буркинський привів в приклад США, де сланцева нафта знаходиться значно вище – на глибині 2-3 тис. м.

– В результаті пандемії коронавірусу і падіння цін на нафту всі компанії США з видобутку сланцевої нафти банкрути. Вкрай низька рентабельність і величезні суми капітальних вкладень не в змозі окупати такі проекти без підтримки держави, – підкреслив Ігор Буркинский.

Він також вказав, що в Україні великих родовищ на 10-20 млрд куб. м. знайти неможливо.

– Старі родовища виснажені. І дуже важке питання чи можна в Україні наростити видобуток газу, – сказав експерт.

Ігор Буркинский радить брати приклад з країн ЄС.

– Європа не займається тим, що намагається у себе знайти нечувані запаси газу або нафти. Вони вже все вивчили і зрозуміли, що ніяких величезних запасів немає. Тому роблять акцент на доставку газу, створюючи джерела і шляхи поставок блакитного палива. А це дозволяє позбутися від шантажу і необгрунтованого збільшення цін постачальниками, – сказав він.

У свою чергу керівник спеціальних проектів НТЦ Психея Геннадій Рябцев заявив, що для побутових споживачів до кінця 2021 збережеться річний тариф. У Нафтогазу, наприклад, це 7,96 грн за куб, багато постачальників також дали цінник в районі 8-8,5 грн.

– Коли вводили річний тариф, про цінові рекорди по газу не було нічого відомо, але зараз це стало порятунком для ринку. Інакше цінники для людей вже б рекордно злетіли. Навіть якщо НАК стане закуповувати імпортний газ по 15 грн, в загальній солянці (вітчизняний газ плюс імпортний) цінник все одно не буде занадто високим. А ось що стосується інших трейдерів, які не мають доступу до внутрішнього ресурсу, то для них ситуація куди гірша, – резюмував Рябцев.

Українці застраховані від стрибків цін на газ

Запровадження фіксованої річної ціни на газ із 1 травня 2021 року вбереже громадян України від тарифних стрибків в опалювальний сезон.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 16 липня.

За словами Шмигаля, ціна на газ в Європі зросла до максимальної за останні 13 років.