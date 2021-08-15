У Карпатах шукають дитину: хлопчик зник ввечері 14 серпня

В Івано-Франківській області під час підйому на зеленому маршруті на гору Говерла дитина відстала від туристичної групи з Коломиї та заблукала.

Хлопчика не можуть знайти з вечора 14 серпня. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, наразі дитину 2015 року народження досі шукають.

У Карпатах організували сім пошукових груп, які обстежують різні зони та сектори цієї гірської місцевості.

Загалом залучили понад 150 людей, майже 20 одиниць техніки від поліції та Нацгвардії, трьох собак (ДСНС і Нацполіції) та квадрокоптер (ДСНС). На місці події працюють рятувальники.

Для пошуків зниклої дитини залучили 57 працівників ДСНС, 37 представників Національної поліції, 30 нацгвардійців, 11 працівників Збройних сил, 13 волонтерів та вісім представників Карпатського національного природного парку.