У Закарпатській області гірські рятувальники четверту добу шукають 29-річного жителя с. Богдан Рахівського району.
Чоловік ще ввечері 17 червня вийшов з дому у бік полонини Рогнеска та до цього часу не повернувся.
Рятувальникам про зникнення людини повідомили о 19.47 18 червня.
Відразу після цього пошуковці обстежили територію полонин Рогнеска, Шумнеска та Гормонеска, однак операція не мала успіху.
У наступні три доби, упродовж 19-21 червня, до пошуків долучились місцеві жителі. Завдяки цьому вдалось розширити район пошуків.
За цей час вдалось обстежити території лісового масиву в пiднiжжi гори Петрос, полонини Рогнеска, Шумнеска, Гормонеска, Менчул Квасiвський, Скопеска та перемичку гори Шешул.
Станом на 22 червня пошукова операція триває.
Наприкінці квітня в Карпатах знайшли тіло 40-річного туриста з Києва, який зник у горах 13 лютого.
Загиблого знайшли в ущелині біля потічка поряд із підніжжям гори Жид-Магура.