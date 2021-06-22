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Тетяна Забожко |

Пішов у бік полонини й не повернувся: на Закарпатті четверту добу шукають людину

Пошуки людини на Закарпатті

У Закарпатській області гірські рятувальники четверту добу шукають 29-річного жителя с. Богдан Рахівського району.

Чоловік ще ввечері 17 червня вийшов з дому у бік полонини Рогнеска та до цього часу не повернувся.

Рятувальникам про зникнення людини повідомили о 19.47 18 червня.

Відразу після цього пошуковці обстежили територію полонин Рогнеска, Шумнеска та Гормонеска, однак операція не мала успіху.

У наступні три доби, упродовж 19-21 червня, до пошуків долучились місцеві жителі. Завдяки цьому вдалось розширити район пошуків.

За цей час вдалось обстежити території лісового масиву в пiднiжжi гори Петрос, полонини Рогнеска, Шумнеска, Гормонеска, Менчул Квасiвський, Скопеска та перемичку гори Шешул.

Станом на 22 червня пошукова операція триває.

Пошуки людини на Закарпатті
Пошуки людини на Закарпатті
Пошуки людини на Закарпатті
Пошуки людини на Закарпатті
Пошуки людини на Закарпатті
Пошуки людини на Закарпатті
Пішов у бік полонини й не повернувся: на Закарпатті четверту добу шукають людину / 3 фотографии

Наприкінці квітня в Карпатах знайшли тіло 40-річного туриста з Києва, який зник у горах 13 лютого.

Загиблого знайшли в ущелині біля потічка поряд із підніжжям гори Жид-Магура.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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