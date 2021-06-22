У Закарпатській області гірські рятувальники четверту добу шукають 29-річного жителя с. Богдан Рахівського району.

Чоловік ще ввечері 17 червня вийшов з дому у бік полонини Рогнеска та до цього часу не повернувся.

Рятувальникам про зникнення людини повідомили о 19.47 18 червня.

Відразу після цього пошуковці обстежили територію полонин Рогнеска, Шумнеска та Гормонеска, однак операція не мала успіху.

У наступні три доби, упродовж 19-21 червня, до пошуків долучились місцеві жителі. Завдяки цьому вдалось розширити район пошуків.

За цей час вдалось обстежити території лісового масиву в пiднiжжi гори Петрос, полонини Рогнеска, Шумнеска, Гормонеска, Менчул Квасiвський, Скопеска та перемичку гори Шешул.

Станом на 22 червня пошукова операція триває.

Пішов у бік полонини й не повернувся: на Закарпатті четверту добу шукають людину / 3 фотографии

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