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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Карпатах ищут пропавшего ребенка: мальчик исчез во время подъема на Говерлу

В Карпатах ищут пропавшего ребенка: мальчик исчез во время подъема на Говерлу

В Ивано-Франковской области во время подъема на зеленом маршруте на гору Говерла ребенок отстал от туристической группы из Коломыи и заблудился.

Мальчика не могут найти с вечера 14 августа. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас ребенка 2015 года рождения до сих пор ищут.

В Карпатах ищут ребенка: мальчик исчез вечером 14 августа

В Карпатах организовали семь поисковых групп, которые обследуют различные зоны и секторы этой горной местности.

Всего привлекли более 150 человек, почти 20 единиц техники от полиции и Нацгвардии, трех собак (ГСЧС и Нацполиции) и квадрокоптер (ГЧСЧ). На месте происшествия работают спасатели.

Для поисков пропавшего ребенка привлекли 57 работников ГСЧС, 37 представителей Национальной полиции, 30 нацгвардейцев, 11 работников Вооруженных сил, 13 волонтеров и восемь представителей Карпатского национального природного парка.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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