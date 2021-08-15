В Карпатах ищут ребенка: мальчик исчез вечером 14 августа

В Ивано-Франковской области во время подъема на зеленом маршруте на гору Говерла ребенок отстал от туристической группы из Коломыи и заблудился.

Мальчика не могут найти с вечера 14 августа. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас ребенка 2015 года рождения до сих пор ищут.

В Карпатах организовали семь поисковых групп, которые обследуют различные зоны и секторы этой горной местности.

Всего привлекли более 150 человек, почти 20 единиц техники от полиции и Нацгвардии, трех собак (ГСЧС и Нацполиции) и квадрокоптер (ГЧСЧ). На месте происшествия работают спасатели.

Для поисков пропавшего ребенка привлекли 57 работников ГСЧС, 37 представителей Национальной полиции, 30 нацгвардейцев, 11 работников Вооруженных сил, 13 волонтеров и восемь представителей Карпатского национального природного парка.