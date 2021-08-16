Ми заздалегідь почали шукати можливості: Кулеба про евакуацію українців з Афганістану

У Міністерства закордонних справ України був варіант евакуації з Афганістану українців літаком, який перебував в аеропорту Кабула, вже на момент наближення талібів до афганської столиці.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Ми заздалегідь почали шукати можливості для евакуації наших громадян. Це сталося, коли ми побачили, що таліби розгорнули повномасштабний наступ. І тому на момент їхнього наближення до Кабула, у нас уже був варіант, як вивезти громадян України літаком, який тоді перебував безпосередньо в Кабулі, — зазначив він.

Дмитро Кулеба додав, що гуманітарна ситуація на місці була надзвичайно критична. Тому, крім громадян України, вирішили взяти на борт також громадян іноземних держав.

Крім того, за словами Кулеби посли України в Таджикистані та Пакистані відстежують ситуацію у Афганістані.

Якщо це буде необхідно диппредставництва в Ісламабаді та Душанбе нададуть українцям усю необхідну допомогу.

Евакуація українців з Афганістану

Вранці 16 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що із захопленого радикальним угрупуванням Талібан Афганістану евакуювали майже 80 людей. Серед них було восьмеро українців.

Громадяни попросили про допомогу після того, як 15 серпня бойовики терористичної організації Талібан захопили всі великі населені пункти Афганістану, зокрема і столицю Кабул. Після цього багато країн також почали евакуювати співробітників своїх посольств.

Наразі в аеропорту Кабула почалася паніка. На місці були чутні постріли. Тисячі людей намагаються покинути країну. Оскільки аеропорт в Кабулі залишився єдиним місцем в країні, яке досі не контролюють таліби.