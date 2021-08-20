Досягнення України за 30 років незалежності: чим пишається країна

30 років незалежності України точно не можна назвати простими. Особливо враховуючи те, що з 2014 року українці змушені щодня виборювати цю незалежність у війні з Росією, захищаючи свої території.

Але попри те, що за останні 30 років ми пройшли крізь часи як зневіри, так і піднесення, можна з упевненістю сказати – українцям є чим пишатися.

Адже за цей час ми встигли двічі провести у себе пісенний конкурс Євробачення, Євро-2012 і прийняти у 2018 році на НСК Олімпійський фінал Ліги чемпіонів.

А ще за останні 30 років в українців з’явилася можливість вільно подорожувати Європою без віз, ми утворили незалежну, самостійну Православну церкву України, отримавши Томос, і під час Революції гідності у 2014 році довели, що готові відстоювати свої цінності та права ціною власного життя.

Головні досягнення України за 30 років незалежності – читайте у матеріалі.

Спорт

Рекорд Сергія Бубки

Український легкоатлет Сергій Бубка став першою у світі людиною, яка стрибнула вище шести метрів. 31 липня 1994 року на змаганнях в італійському місті Сестрієре він перестрибнув через планку, встановлену на висоті 6,14 м.

Подолати рекорд Сергія Бубки зі стрибків із жердиною на відкритому повітрі у 2020-му зміг швед Арман Дюплантіс, стрибнувши 6,15м.

Перша участь в Олімпіаді і перше золото

1994 рік відзначився ще однією знаковою подією. Адже саме тоді Україна вперше стала учасницею зимових Олімпійських ігор у Норвегії.

Наша збірна одразу здобула золоту медаль у фігурному катанні, яку принесла Оксана Баюл. Вона стала першою олімпійською чемпіонкою в історії незалежної України.

Рекорди Яни Клочкової

Українську плавчиню Яну Клочкову без перебільшень можна назвати справжньою гордістю і зіркою українського спорту. Вона встановила 50 рекордів України у 25- та 50-метрових басейнах на дистанціях 100 м, 200 м, 400 м комплексним плаванням; 200 м, 400 м та 800 м вільним стилем; 100 м та 200 м на спині; 200 м батерфляєм та в естафетному плаванні.

Також Яна Клочкова за свою кар’єру здобула чотири золоті медалі Олімпійських ігор – по дві у Сіднеї та Афінах. Це найбільша кількість золотих медалей, яку коли-небудь здобував хтось із українських спортсменів.

Золотий м’яч Шевченка

У 2004 році Андрій Шевченко став найкращим футболістом Європи, отримавши нагороду Золотий м’яч. Він єдиний український футболіст, який отримав цей трофей за роки незалежності країни.

До цього нагороду Золотий м’яч отримували українці Олег Блохін (у 1975-му) та Ігор Бєланов (у 1986 році). Але це було це ще за часів СРСР.

Брати Клички

Брати Володимир і Віталій Клички – ще одні легенди українського спорту. У 2011 році, після перемоги Володимира Кличка в бою з британським боксером Девідом Хеєм, вони володіли всіма чотирма поясами чемпіонів світу у важкій вазі.

Євро-2012 і Ліга чемпіонів-2018

У 2012 році Україна приймала найбільший футбольний чемпіонат Європи – Євро-2012. 14-й за рахунком чемпіонат вперше пройшов у Східній Європі на стадіонах в Україні та Польщі.

Для їхнього проведення побудували і реконструювали чотири стадіони та аеропорти у Києві, Харкові, Львові та Донецьку. А ще для забезпечення належного сполучення між цими містами навіть запустили перший в Україні швидкісний потяг Хюндай.

На турнір Україна витратила близько €12 млрд.

У 2018 році Україна стала місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. 24 травня відбувся фінальний матч жіночої ліги між німецьким Вольфсбургом і французьким Ліоном на стадіоні Динамо ім. Лобановського. А 26 травня на НСК Олімпійський зіграли іспанський Реал і англійський Ліверпуль.

Вихід України в 1/4 фіналу Євро-2020

30 червня 2021 року збірна України вперше у своїй історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи з футболу, обігравши Швецію з рахунком 2:1.

Гравець Дніпра-1 Артем Довбик став автором переможного гола у ворота шведів. У компенсований час до другого екстратайму він вирвав для України путівку в 1/4 фіналу Євро-2020.

Культура

Перемога у Євробаченні і проведення конкурсу в Україні

Україна двічі ставала переможницею пісенного конкурсу Євробачення. Першу перемогу нашій країні у 2004 році принесла Руслана, виступивши в Стамбулі з піснею Wild dances (Дикі танці). Тому у 2005 році Україна вперше приймала у себе конкурс.

Другу перемогу Україні принесла Джамала у 2016 році піснею 1944 про депортацію кримських татар. Завдяки їй у 2017 році Київ вдруге приймав Євробачення.

Перемога у дитячому Євробаченні

У 2012 році представниця України Анастасія Петрик стала переможницею дитячого Євробачення, виконавши пісню Небо. Тоді десятирічна українка отримала максимальні 12 балів одразу від восьми країн.

Одна з найкращих диригентів світу

Оксана Линів – відома українська диригентка, родом зі Львівщини. Свого часу стала першою жінкою на посаді головного диригента Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац – другої за величиною опери Австрії.

Оксану Линів визнано найкращою диригенткою 2020 року за версією німецької премії Oper! Аwаrds та внесено до короткого списку шести найцікавіших диригентів світу від International Opera Awards-2020.

Працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу. Є засновницею Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжного симфонічного оркестру України YsOU.

Українське кіно на Венеційському кінофестивалі

Фільм українського режисера Валентина Васяновича Відблиск увійшов в основну конкурсну програму 78-го Венеційського кінофестивалю, що відбудеться 1–11 вересня.

Це друга в історії українського кіно стрічка, що візьме участь в основному конкурсі одного з трьох головних кінофестивалів світу вперше за 29 років після фільму Чутливий міліціонер Кіри Муратової.

Космос, авіація та наука

Перший український космонавт

У 1997 році перший космонавт незалежної України, уродженець Буковини Леонід Каденюк полетів у космос. Його політ на американському шатлі Колумбія тривав 16 днів.

Запуск першого українського супутника

У 1995 році в космос запустили перший український штучний супутник Січ-1 для наукових спостережень та експериментів, розроблений і виготовлений у Дніпрі.

Цю подію називають знаковою для ракетно-космічної галузі незалежної України, адже Січ-1 вивели на орбіту за допомогою української ракети-носія Циклон-3 вперше під юрисдикцією України.

Перший космічний морський старт

У 1999 році Україна запустила ракетоносій Зеніт ЗSL з плавучої платформи Одіссей. Це був перший космічний морський старт.

Програма стала одним із найцікавіших і революційних міжнародних космічних проектів. Адже завдяки їй вперше вдалося реалізувати ідею використання морської платформи для здійснення космічних запусків з екваторіальної зони.

Літак Ан-178

У 2015 році Державне підприємство Антонов представило своє дітище – транспортний літак Ан-178. Він унікальний тим, що може перевозити широкий спектр вантажів (у контейнерах і на піддонах). Це робить літак ефективним транспортним засобом для матеріально-технічного забезпечення і використання для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Крім того, Ан-178 може базуватися на різних аеродромах, зокрема ґрунтових та високогірних.

Мрія у Книзі рекордів Гіннеса

Хоча найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Мрія було введено в експлуатацію у 1989 році, але до Книги рекордів Гіннеса він потрапив у 2009 році. Тоді міжнародна громадськість відзначила перевезення на літаку найважчого в історії авіації моновантажу – генератора вагою 174 тонни.

Так Мрія стала абсолютним світовим рекордсменом у важкій вазі. На її рахунку рекорд із перевезення максимального комерційного вантажу 247 тонн, максимального комерційного моновантажу 187,6 тонн і абсолютний рекорд вантажопідйомності – 253,8 тонни.

Станція Академік Вернадський

У 1996 році в Антарктиді починає діяти українська станція Академік Вернадський, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова.

Вона працює постійно і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Головне призначення станції — проведення наукових досліджень в Антарктиді.

Політика та суспільство

Конституція України

28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію незалежної України. У документі було закріплено правові основи нашої держави, її суверенітет і територіальну цілісність.

Основний закон визначив найціннішим життя людини її здоров’я, честь і гідність, надав кожному українцю можливості для самоорганізації, свободу слова та віросповідання.

Введення в обіг гривні

25 серпня 1996 року президент України Леонід Кучма підписав указ Про грошову реформу в Україні. З 2 до 16 вересня з обігу вивели купоно-карбованці.

З 17 вересня 1996 року гривня стала єдиною законною грошовою одиницею України, офіційний курс якої НБУ встановив на рівні 1,76 гривні за 1 долар США.

Гімн України

Офіційно музична редакція державного гімну була ухвалена Верховною Радою України 15 січня 1992 року. А 6 березня 2003 року парламент ухвалив закон, яким затвердив як державний гімн музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплета і приспіву пісні Павла Чубинського Ще не вмерла Україна.

Перша строфа гімну, згідно з пропозицією президента, повинна була звучати не просто Ще не вмерла Україна, а Ще не вмерла України і слава, і воля.

Революція гідності

Говорячи про досягнення України за 30 років, неможливо не згадати про події, які відбувалися з листопада 2013-го до лютого 2014 року.

Революція гідності стала наймасштабнішою подією в новітній історії України. Тоді тисячі людей вийшли на вулиці міст, щоб відстояти свої права після того, як тодішній президент Віктор Янукович відмовився від європейського вектору розвитку.

Тоді український народ довів прагнення рухатися в бік Європи, а не Росії. Він показав відданість свободі, гідність, заплативши, однак, за ці цінності життям 107 українців, яких назвали Небесною Сотнею.

Безвіз

Із 11 червня 2017 року українці отримали можливість подорожувати у Європу без віз. Для цього охочим перетнути кордон потрібно просто мати при собі біометричний закордонний паспорт.

Українці, які мають біометричні паспорти, можуть приїжджати в країни ЄС з діловою чи туристичною метою або в сімейних справах на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду протягом року.

ID-паспорти

Із 1 листопада 2016 року нові ID-паспорти почали видавати всім громадянам, які досягли 14-річного віку. Особам віком від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі картки видається з терміном дії чотири роки.

Тим, кому виповнилося 18 років, документ видають на 10 років. ID-паспорти запровадили, щоб захистити конфіденційну інформацію про громадян.

Мовний закон

16 липня 2019 року набув чинності закон про державну мову. Він передбачає, що єдиною державною мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і громадських сфер.

Також, згідно з документом, тепер усі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі розважальні, видовищні заходи мають відбуватися українською мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм. Виступи осіб, які не володіють українською мовою, повинні супроводжуватися перекладом.

Крім того, іноземні фільми слід дублювати, озвучувати та поширювати, зокрема на телебаченні, державною мовою.

А показ іноземних фільмів із субтитрами в кінотеатрах дозволяється лише, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів.

Отримання томосу

15 грудня 2018 року у Софії Київській пройшов Об’єднавчий Собор Української православної церкви. Відповідно до рішення Собору, була утворена Православна церква України, а її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія.

6 січня 2019 року ПЦУ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою Вселенського православ’я. Відтоді парафії УПЦ (МП) по всій території нашої держави почали переходити у склад першої помісної церкви України.

Держава в смартфоні

У 2020 році в Україні запрацювала держава в смартфоні – Дія (скорочення від Держава і я). Сьогодні Дія – це застосунок і портал, де можна отримати понад 70 послуг онлайн.

Так, у додатку є водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти. Також через Дію (застосунок або портал) можна отримати такі послуги, як єМалятко (комплексна послуга після народження дитини), зареєструвати бізнес та ФОП онлайн, сплачувати податки і подавати декларації, підписувати будь-які документи, змінювати місце реєстрації.

Кількість активних користувачів застосунку Дія вже перевищила 6 млн осіб.

Електронні паспорти

30 березня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який прирівнює е-паспорти до паперових. Завдяки цьому Україна стала першою країною, де електронний паспорт має таке саме значення, як звичайні документи.

Закон набуде чинності вже 23 серпня 2021 року. Після цього електронні паспорти зобов’язані будуть приймати всі без винятку постачальники послуг в Україні – як державні, так і приватні.

Українська армія

Справжньою гордістю для кожного громадянина сьогодні є українська армія. Хоча ще у другій половині 90-х спостерігався її поступовий занепад і деградація. Щороку фінансування зменшувалося, техніка застарівала, а нову не розробляли й не закуповували.

Військовий фах втратив популярність. Але з початком агресії Росії і війни на Донбасі українська армія підвищила рівень бойової підготовки і гідно продовжує захищати кордони України.

Фото: УНІАН, Getty Images, Укроборонпром, Державне космічне агентство України