Достижения Украины за 30 лет независимости: чем гордится страна

30 лет независимости Украины точно нельзя назвать простыми. Особенно учитывая, что с 2014 года украинцы вынуждены ежедневно бороться за эту независимость в войне с Россией, защищая свои территории.

Но, несмотря на то что за последние 30 лет мы прошли сквозь времена как уныния, так и подъема, можно с уверенностью сказать: украинцам есть чем гордиться.

Ведь за это время мы успели дважды провести у себя песенный конкурс Евровидение, Евро-2012 и принять в 2018 году на НСК Олимпийский финал Лиги чемпионов.

А еще за последние 30 лет у украинцев появилась возможность свободно путешествовать по Европе без виз, мы создали независимую, самостоятельную Православную церковь Украины, получив томос, и во время Революции достоинства в 2014 году доказали, что готовы отстаивать свои ценности и права ценой собственной жизни.

Главные достижения Украины за 30 лет независимости — читайте в материале.

Спорт

Рекорд Сергея Бубки

Украинский легкоатлет Сергей Бубка стал первым в мире человеком, прыгнувшим выше шести метров. 31 июля 1994 года на соревнованиях в итальянском городе Сестриере он перепрыгнул через планку, установленную на высоте 6,14 м.

Преодолеть рекорд Сергея Бубки по прыжкам с шестом на открытом воздухе в 2020-м смог швед Арман Дюплантис, перепрыгнув 6,15 м.

Первое участие в Олимпиаде и первое золото

1994 год отличился еще одним знаковым событием. Ведь именно тогда Украина впервые стала участницей зимних Олимпийских игр в Норвегии.

Наша сборная сразу завоевала золотую медаль в фигурном катании, которую принесла Оксана Баюл. Она стала первой олимпийской чемпионкой в ​​истории независимой Украины.

Рекорды Яны Клочковой

Украинскую плавчиху Яну Клочкову без преувеличения можно назвать настоящей гордостью и звездой украинского спорта. Она установила 50 рекордов Украины в 25- и 50-метровых бассейнах на дистанциях 100 м, 200 м, 400 м комплексным плаванием; 200 м, 400 м и 800 м вольным стилем; 100 м и 200 м на спине; 200 м баттерфляем и в эстафетном плавании.

Также Яна Клочкова за свою карьеру завоевала четыре золотые медали Олимпийских игр — по две в Сиднее и Афинах. Это наибольшее количество золотых медалей, которое когда-либо получил кто-то из украинских спортсменов.

Золотой мяч Шевченко

В 2004 году Андрей Шевченко стал лучшим футболистом Европы, получив награду Золотой мяч. Он — единственный украинский футболист, получивший этот трофей за годы независимости страны.

До этого награду Золотой мяч получали украинцы Олег Блохин (в 1975-м) и Игорь Беланов (в 1986 году). Но это было еще во времена СССР.

Братья Кличко

Братья Владимир и Виталий Кличко — еще две легенды украинского спорта. В 2011 году, после победы Владимира Кличко в бою с британским боксером Дэвидом Хэем, они стали обладателями всех четырех поясов чемпионов мира в тяжелом весе.

Евро-2012 и Лига чемпионов-2018

В 2012 году Украина принимала крупнейший футбольный чемпионат Европы — Евро-2012. 14-й по счету турнир впервые прошел в Восточной Европе на стадионах в Украине и Польше.

Для их проведения построили и реконструировали четыре стадиона и аэропорта в Киеве, Харькове, Львове и Донецке. А еще для обеспечения надлежащего сообщения между этими городами даже запустили первый в Украине скоростной поезд Хюндай.

На турнир Украина потратила около €12 млрд.

В 2018 году Украина стала местом проведения финала Лиги чемпионов УЕФА. 24 мая состоялся финальный матч женской лиги между немецким Вольфсбургом и французским Лионом на стадионе Динамо им. Лобановского. А 26 мая на НСК Олимпийский сыграли испанский Реал и английский Ливерпуль.

Выход Украины в 1/4 финала Евро-2020

30 июня 2021 сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, обыграв Швецию со счетом 2:1.

Игрок Днепра-1 Артем Довбик стал автором победного гола в ворота шведов. В компенсированное время ко второму экстратайму он вырвал для Украины путевку в 1/4 финала Евро-2020.

Культура

Победа в Евровидении и проведение конкурса в Украине

Украина дважды становилась победительницей песенного конкурса Евровидение. Первую победу нашей стране в 2004 году принесла Руслана, выступив в Стамбуле с песней Wild dances (Дикі танці). Поэтому в 2005 году Украина впервые принимала у себя конкурс.

Вторую победу Украине принесла Джамала в 2016 году с песней 1944 о депортации крымских татар. Благодаря ей в 2017 году Киев во второй раз принимал Евровидение.

Победа в детском Евровидении

В 2012 году представительница Украины Анастасия Петрик стала победительницей детского Евровидения, исполнив песню Небо. Тогда десятилетняя украинка получила максимальные 12 баллов сразу от восьми стран.

Одна из лучших дирижеров мира

Оксана Лынив — известный украинский дирижер родом из Львовщины. В свое время стала первой женщиной на должности главного дирижера Оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац — второй по величине оперы Австрии.

Оксана Лынив признана лучшим дирижером 2020 года по версии немецкой премии Oper! Аwаrds и внесена в короткий список шести самых интересных дирижеров мира от International Opera Awards 2020.

Работает с крупнейшими оперными театрами и оркестрами мира. Является основательницей Международного фестиваля классической музыки LvivMozArt во Львове и Молодежного симфонического оркестра Украины YsOU.

Украинское кино на Венецианском кинофестивале

Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича Відблиск вошел в основную конкурсную программу 78-го Венецианского кинофестиваля, который состоится 1-11 сентября.

Это вторая в истории украинского кино лента, которая примет участие в основном конкурсе одного из трех главных кинофестивалей мира впервые за 29 лет после фильма Чувствительный милиционер Киры Муратовой.

Космос, авиация и наука

Первый украинский космонавт

В 1997 году первый космонавт независимой Украины, уроженец Буковины Леонид Каденюк полетел в космос. Его полет на американском шаттле Колумбия длился 16 дней.

Запуск первого украинского спутника

В 1995 году в космос запустили первый украинский искусственный спутник Сич-1, разработанный и изготовленный в Днепре, для научных наблюдений и экспериментов.

Это событие называют знаковым для ракетно-космической отрасли независимой Украины, ведь Сич-1 вывели на орбиту с помощью украинской ракеты-носителя Циклон-3 впервые под юрисдикцией Украины.

Первый космический морской старт

В 1999 году Украина запустила ракетоноситель Зенит ЗSL с плавучей платформы Одиссей. Это был первый космический морской старт.

Программа стала одним из самых интересных и революционных международных космических проектов. Ведь благодаря ей впервые удалось реализовать идею использования морской платформы для осуществления космических запусков из экваториальной зоны.

Самолет Ан-178

В 2015 году государственное предприятие Антонов представило свое детище — транспортный самолет Ан-178. Он уникален тем, что может перевозить широкий спектр грузов (в контейнерах и на поддонах). Это делает самолет эффективным транспортным средством для материально-технического обеспечения и использования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Ан-178 может базироваться на различных аэродромах, включая грунтовые и высокогорные.

Мрія в Книге рекордов Гиннеса

Хотя самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет Мрія был введен в эксплуатацию в 1989 году, в Книгу рекордов Гиннеса он попал только в 2009-м. Тогда международное сообщество отметило перевозку на самолете самого тяжелого в истории авиации моногруза — генератора весом 174 тонны.

Так Мрія стала абсолютным мировым рекордсменом в тяжелом весе. На ее счету рекорд по перевозке максимального коммерческого груза 247 тонн, максимального коммерческого моногруза 187,6 тонны и абсолютный рекорд грузоподъемности — 253,8 тонны.

Станция Академик Вернадский

В 1996 году в Антарктиде начала действовать украинская станция Академик Вернадский, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова.

Она работает постоянно и является метеорологической и географической обсерваторией. Главное назначение станции — проведение научных исследований в Антарктиде.

Политика и общество

Конституция Украины

28 июня 1996 года Верховная Рада приняла Конституцию независимой Украины. В документе были закреплены правовые основы нашего государства, его суверенитет и территориальная целостность.

Основной закон определил самой ценной жизнь человека — его здоровье, честь и достоинство, предоставил каждому украинцу возможности для самоорганизации, свободу слова и вероисповедания.

Введение в обращение гривны

25 августа 1996 года президент Украины Леонид Кучма подписал указ О денежной реформе в Украине. Со 2 по 16 сентября из обращения вывели купоно-карбованцы.

С 17 сентября 1996 года гривна стала единственной законной денежной единицей Украины, официальный курс которой НБУ установил на уровне 1,76 гривны за 1 доллар США.

Гимн Украины

Официально музыкальная редакция государственного гимна была принята Верховной Радой Украины 15 января 1992 года. А 6 марта 2003 года парламент принял закон, которым утвердил как государственный гимн музыку Михаила Вербицкого со словами только первого куплета и припева песни Павла Чубинского Ще не вмерла Україна.

Первая строфа гимна, согласно предложению президента, должна была звучать не просто Ще не вмерла Україна, а Ще не вмерла України і слава, і воля.

Революция достоинства в Украине

Говоря о достижениях Украины за 30 лет, невозможно не вспомнить о событиях, которые происходили с ноября 2013-го по февраль 2014 года.

Революция достоинства стала самым масштабным событием в новейшей истории Украины. Тогда тысячи людей вышли на улицы городов, чтобы отстаивать свои права, после того как тогдашний президент Виктор Янукович отказался от европейского вектора развития.

Тогда украинский народ доказал стремление двигаться в сторону Европы, а не России. Он продемонстрировал преданность свободе, достоинству, заплатив за эти ценности жизнью 107 украинцев, которых назвали Небесной Сотней.

Безвиз

С 11 июня 2017 года украинцы получили возможность путешествовать в Европу без виз. Для этого желающим пересечь границу нужно просто иметь при себе биометрический загранпаспорт.

Украинцы, имеющие биометрические паспорта, могут приезжать в страны ЕС с деловой или туристической целью или по семейным делам на срок до 90 дней на протяжении 180-дневного периода в течение года.

ID-паспорта

С 1 ноября 2016 года новые ID-паспорта начали выдавать всем гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Лицам в возрасте от 14 до 18 лет паспорт гражданина Украины в форме карточки выдается со сроком действия четыре года.

Тем, кому исполнилось 18 лет, документ выдают на 10 лет. ID-паспорта ввели, чтобы защитить конфиденциальную информацию о гражданах.

Языковой закон

16 июля 2019 года вступил в силу закон о государственном языке. Он предусматривает, что единственным государственным языком в Украине является украинский — и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер.

Также, согласно документу, теперь все концерты, шоу-программы, культурно-художественные развлекательные, зрелищные мероприятия должны проходить на украинском языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм. Выступления лиц, не владеющих украинским языком, должны сопровождаться переводом.

Кроме того, иностранные фильмы следует дублировать, озвучивать и распространять, в частности на телевидении, на государственном языке.

А показ иностранных фильмов с субтитрами в кинотеатрах разрешается, только если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов.

Получение томоса

15 декабря 2018 года в Софии Киевской прошел объединительный собор Украинской православной церкви. Согласно решению собора, была создана Православная церковь Украины, а ее предстоятелем избрали митрополита Епифания.

6 января 2019 года ПЦУ получила томос и стала 15-й автокефальной церковью Вселенского православия. С тех пор приходы УПЦ (МП) по всей территории нашего государства начали переходить в состав первой поместной церкви Украины.

Государство в смартфоне

В 2020 году в Украине заработало государство в смартфоне — Дія (сокращение от Держава і я). Сегодня Дія — это приложение и портал, где можно получить более 70 услуг онлайн.

Так, в приложении есть водительское удостоверение, внутренний и заграничный паспорта. Также через Дію (приложение или портал) можно получить такие услуги, как еМалятко (комплексная услуга при рождении ребенка), зарегистрировать бизнес и ФЛП онлайн, платить налоги и подавать декларации, подписывать любые документы, менять место регистрации.

Количество активных пользователей приложения Дія уже превысило 6 млн человек.

Электронные паспорта

30 марта 2021 года Верховная Рада приняла закон, который приравнивает е-паспорта к бумажным. Благодаря этому Украина стала первой страной, где электронный паспорт имеет такое же значение, как обычные документы.

Закон вступит в силу уже 23 августа 2021 года. После этого электронные паспорта обязаны будут принимать все без исключения поставщики услуг в Украине — как государственные, так и частные.

Украинская армия

Настоящей гордостью для каждого гражданина сегодня является украинская армия. Хотя еще во второй половине 90-х наблюдался ее постепенный упадок и деградация. Ежегодно финансирование уменьшалось, техника устаревала, а новую не разрабатывали и не закупали.

Профессия военного потеряла популярность. Но с началом агрессии России и войны на Донбассе украинская армия повысила уровень боевой подготовки и достойно продолжает защищать границы Украины.

Фото: УНИАН, Getty Images, Укроборонпром, Государственное космическое агентство Украины