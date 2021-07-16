Мовний закон в Україні: що зміниться з 16 липня та як це вплине на українців

Із 16 липня в Україні набувають чинності зміни у законі Про забезпечення функціонування української мови як державної. Нові статті стосуються держслужбовців, сфери культури, розваг, туризму та книговидавництва.

Факти ICTV роз’ясняють, що означатиме цей закон для громадянина України та які зміни він несе.

Мовний закон передбачає кілька нововведень. Зокрема, це іспити для держслужбовців та демонстрація іноземних фільмів виключно українською.

Складання іспиту на рівень володіння державною мовою

Проводитиме такий іспит Національна комісія зі стандартів державної мови. Він складатиметься з тестів, письмового завдання та інтерв’ю.

Якщо учасник покаже хороші результати, то отримає сертифікат, який діятиме безстроково.

Копію державного сертифіката про рівень володіння державною мовою необхідно подавати лише для участі в конкурсах на зайняття посад державної служби.

Однак якщо претендент не набере певної кількості балів, то йому доведеться складати іспит повторно.

Претенденти на складання іспиту:

найвищі державні посадовці: від президента до заступників голів державних адміністрацій;

державні службовці: прокурори, судді, Нацполіція, правоохоронні органи, а також керівники усіх закладів освіти;

особи, які набуватимуть громадянства України.

Проведення розважальних заходів українською мовою

Усі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі розважальні, видовищні заходи мають відбуватися українською мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм.

Виступи осіб, які не володіють українською мовою, повинні супроводжуватися перекладом.

Також ці зміни стосуються екскурсійної та туристичної діяльності в Україні. Такі заходи мають проводитись державною мовою.

Окрім того, інформаційні матеріали, такі як оголошення, афіші, постери, вхідні квитки, буклети мають бути виготовлені лише українською мовою.

Демонстрування фільмів державною мовою

Іноземні фільми слід дублювати, озвучувати та поширювати, зокрема на телебаченні, державною мовою.

Показ іноземних фільмів із субтитрами в кінотеатрах дозволяється лише, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів.

Книговидавництво українською мовою

В Україні щонайменше 50% назв книжкових видань мають видавати державною мовою. Частка книжок державною мовою, наявних у продажу, також має становити щонайменше 50%.