Вселенський Патріарх Варфоломій прибув до Михайлівського собору, де провів подячний молебень.

Крім того, патріарх поклав квіти до стіни пам’яті біля Михайлівського собору.

Патріарх Варфоломій відслужив подячний молебень у Михайлівському соборі / 4 фотографии

Предстоятеля зустрічали як представники Православної церкви України, так і звичайні віряни.

При цьому прихожан на територію монастиря пропускали лише через одні ворота та після проходження поверхневого огляду. При собі необхідно було мати посвідчення особи, а також медичні маски

Зокрема, заборонено приносити з собою пляшки з водою, продукти харчування і будь-які плакати. Воду, в разі необхідності надаватимуть вже на території.

У ПЦУ також нагадали, що паркування транспортних засобів в центрі утруднена, оскільки проходить репетиція святкувань до Дня Незалежності, а на самій Михайлівській площі встановлена сцена, з-за чого рух повністю перекрито.