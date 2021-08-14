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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Напередодні Дня незалежності Вселенський Патріарх Варфоломій і Епіфаній проведуть літургію

софія київська

У неділю 22 серпня у Святій Софії Вселенський Патріарх Варфоломій та Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолять літургію.

Подія відбудеться просто неба.

– Урочисту Божественну літургію очолять два Предстоятелі — Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, — йдеться в повідомленні Православної церкви України.

Початок богослужіння запланований о 9:00. Також у ПЦУ закликали враховувати заходити безпеки, які будуть вживатися.

Напередодні, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (Доксологія) Вселенського Патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.

Нагадаємо, що 28 липня виповнилося 1 032 роки з дня Хрещення Київської Русі – України.

У Михайлівському соборі відбулася Божественна літургія на чолі із главою Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

На літургію до Михайлівського собору віряни сходилися за кілька годин до її початку.

Люди їхали з різних куточків України, але більшість все ж таки прибула із західних областей.

Джерело: ПЦУ

Джерело: ПЦУ

Фото: Dreamstime

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