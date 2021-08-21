Вселенский Патриарх Варфоломей прибыл в Михайловский собор, где провел благодарственный молебен.

Кроме того, патриарх возложил цветы к стене памяти возле Михайловского собора.

Патриарх Варфоломей провел благодарственный молебен в Михайловском соборе / 4 фотографии

Предстоятеля встречали как представители Православной церкви Украины, так и простые верующие.

При этом прихожан на территорию монастыря пропускали только через одни ворота и после прохождения поверхностного досмотра. При себе необходимо было иметь удостоверение личности, а медицинские маски

В частности, запрещено приносить с собой бутылки с водой, продукты питания и какие-либо плакаты. Воду, в случае необходимости будут предоставлять уже на территории.

В ПЦУ также напомнили, что парковка транспортных средств в центре затруднена, поскольку проходит репетиция празднований ко Дню Независимости, а на самой Михайловской площади установлена сцена, из-за чего движение полностью перекрыто.