Всупереч російським фейкам: до України прибув другий евакуаційний рейс із Кабулу

В Україну прилетів другий евакуаційний борт із Афганістану, на якому в країну прибули 83 людини.

З них 31 українець, а всі інші – громадяни інших країн, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Крім громадян України ми допомогли евакуювати журналістів видань The Wall Street Journal та Радіо Свобода, а також жінок і дітей, які перебували у найбільшій небезпеці, – розповів очільник української дипломатії.

За його словами, операція з вивезення людей із Кабулу проводилася силами МЗС, Збройних сил України, а також Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Кулеба додав, що пропагандистські ЗМІ Російської Федерації поширювали фейки про те, що Україна нібито кинула своїх громадян в аеропорту Кабулу і попрохав жителів країни не піддаватися на інформаційні провокації ворога.

Міністр наголосив, що Україна ніколи не залишить жодного свого громадянина напризволяще, в якій би точці земної кулі той не знаходився.

Крім того, голова української дипломатії додав, що вже розпочато роботу над відправкою в Кабул чергового евакуаційного рейсу.

Пізніше президент Володимир Зеленський прокоментував прибуття другого евакуаційного борту.

Він наголосив, що як голова держави зробить все можливе, щоб громадяни відчували захист з боку України, де б вони не перебували.