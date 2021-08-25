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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Вистачить і снігу, і морозів: синоптик дав прогноз на зиму 2021-2022 в Україні

зима, сніг

Крижані дощі та снігопади у грудні, відлига у січні та сильні морози у лютому. Такий прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, загалом зима, ймовірно, буде холодною, хоча докладний прогноз можливий не раніше, ніж за три місяці.

Грудень бачу суворим і морозним – з крижаними дощами в першій декаді й невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима – з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає, – уточнив Горбань.

Лютий, за його прогнозами, цілком відповідатиме своїй назві. Сильні морози будуть найбільш характерні для другої половини місяця.

Щодо снігу – його буде багато, а ближче до кінця зими можливі навіть бурани.

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Джерело: Сегодня

Фото: Pexels

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