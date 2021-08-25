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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Хватит и снега, и морозов: синоптик дал прогноз на зиму 2021-2022 в Украине

зима, сніг

Ледяные дожди и снегопады в декабре, оттепель в январе и сильные морозы в феврале. Такой прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, в целом зима, вероятно, будет холодной, хотя подробный прогноз возможно составить только через три месяца.

Декабрь вижу суровым и холодным — с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима — с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет, — уточнил Горбань.

Февраль, по его прогнозам, будет полностью соответствовать своему названию. Сильные морозы будут наиболее характерны для второй половины месяца.

Относительно снега — его будет много, а ближе к концу зимы возможны даже бураны.

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Источник: Сегодня

Фото: Pexels

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