Не вірте гендерним упередженням – заступниця голови НБУ провела мотиваційну зустріч із школярками на STEM is FEM

Заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова поспілкувалася із українськими школярками в рамках мотиваційних зустрічей навчального модулю Фінанси від благодійного освітнього проекту STEM is FEM.

Топ-посадовиця порадила слухачкам, заради досягнення успіху, ставити собі конкретні цілі, шукати відповіді у класичній літературі, сприймати навіть негативний досвід як навчання, а не помилку, та не звертати уваги на гендерні упередження.

– Не бійтеся змінюватися і вірте у себе. Навіть якщо ваш вибір впаде на професію, яка історично вважається чоловічою. Навіть фінанси досі вважаються чоловічою справою. Жінкам, відповідно до стереотипів, місце лише в бухгалтерії чи на касі. Це неправда. Цей поділ дуже давно застарів, – зауважила пані Рожкова.

У заході також взяла участь заступниця голови правління Райффайзен Банк Наталія Гуріна. Досвідчена банкірка порадила дівчатам не боятися помилок, не цуратися будь-якої роботи та позичила бути більш впевненими у собі, більш рішучими, більш наполегливими, але водночас й більш обачними.

– Наша голова як коробка. Якщо ти покладеш у неї діамант – це крута шкатулка. Якщо поклав туди сміття – то це смітник. Можна за одну хвилину забити голову думками я не вмію, я не зможу, мене не візьмуть, мене не сприймуть тощо. Я завжди кажу: уявляємо собі дошку, на якій пишемо протилежне: я вмію, в мене вийде… І тоді все дійсно справдиться, – зауважила пані Гуріна.

Третьою мотиваційною спікеркою була Генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб. Вона наголосила, що не існує жодного сектору, в якому немає місця жінкам.

Спираючись на результати останніх світових досліджень, пані Трегуб додала – що більше жінок знаходиться у владі, то нижчий рівень корупції у державі.

– Сектор безпеки та оборони в Україні конче потребує ширшої залученості жінок на рівні високих посад та прийняття рішень. Служба Безпеки України, Міністерство оборони, Генеральний Штаб та Укроборонпром тільки виграють від того, якщо у них з’явиться більше жінок на керівних посадах, – підкреслила пані Трегуб.

Окрім мотиваційних спічів, модуль Фінанси також складався із лекцій та майстер-класів досвідчених спеціалісток фінансово-економічної галузі – представниць комерційних банків, викладачок вишів, незалежних фінансових радниць та інших експерток.

В результаті у 30 слухачок курсу склалося повноцінне уявлення про роботу у сфері фінансів та зріс рівень власної фінансової грамотності.

– Дівчата із STEM-спільноти дуже талановиті та натхненні. Не всі вони, звісно, підуть працювати у фінансово-економічну галузь, проте здобуті на модулі навички знадобляться кожній у повсякденному житті – і майбутнім інженеркам, і архітекторкам, і програмісткам й іншим спеціалісткам, – наголосив ініціатор STEM is FEM, засновник венчурної студії Pawa та компанії Roosh, Сергій Токарєв.

STEM is FEM – соціальний освітній проєкт, покликаний боротися із гендерними упередженнями та заохочувати українських школярок обирати STEM-спеціальності.

Організатори проекту проводять численні безкоштовні освітні заходи – навчальні модулі, вебінари, майстер-класи, зустрічі із вченими тощо. Слідкувати за анонсами можна на сайті проекту та на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram.