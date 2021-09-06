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Софія Зінов'єва |

Опалювальний сезон 2021: чи вистачить українцям газу та скільки він коштуватиме

Україна продовжує готуватися до опалювального сезону, наповнюючи “блакитним паливом” свої підземні сховища. 

І хоча цього сезону газ у Європі в дефіциті та рекордно дорогий, у вітчизняних підземках накопичили достатню кількість палива, звітують газовики.

Саме підземні газосховища забезпечують безперебійність газопостачання під час морозів. І не лише для українських, а й для європейських споживачів.

– Укртрансгаз як оператор газосховищ України експлуатує 12 підземних сховищ. Загальний об’єм природного газу, який ми здатні зберігати в наших сховищах, становить близько 31 млрд кубів газу, – розповідає  головний інженер оператора газосховищ України – АТ  Укртрансгаз Володимир Рудко.

Така місткість робить українські підземки найбільшими в Європі та третіми в світі. 

Лише одне Більче-Волицько-Угерське газосховище здатне вмістити понад 17 млрд кубів палива. Це трохи більше половини річної потреби в газі всієї країни. І хоч воно нині заповнене не повністю, фахівці запевняють, що на зиму газу вистачить.

Станом на початок вересня в усіх підземках країни загалом накопичили 18 млрд кубів. Це менше, ніж торік, проте більше, аніж у період  2013-2018 років. 

Поточний сезон закачування ще не завершився, тому в Нафтогазі переконують, що “блакитним паливом” забезпечать усіх споживачів, включно з населенням, тепловиками та бізнесом.

Газовики мають намір підстрахувати навіть теплові електростанції, що нині зіштовхнулися з гострим дефіцитом свого основного палива – вугілля.

Проте у вітчизняних сховищах зберігається газ не лише українських компаній. Трохи менше чотирьох млрд кубів із нинішніх 18 належать європейським трейдерам. 

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Як свідчить статистика, більшість своїх запасів європейці продають саме на українському ринку. Тож межі країни вони навряд чи покинуть.

Тож дефіциту палива не буде за жодних обставин, заспокоюють в операторі газосховищ. За потреби всі 19 млрд кубів обіцяють оперативно підняти та доставити споживачам, а для покращення роботи обладнання газосховищ нині модернізують.

Водночас газ для побутових споживачів не здорожчає навіть попри настання холодів.

Населення купуватиме його за фіксованими річними цінниками – в межах 8 грн за куб. Такі ціни діятимуть аж до кінця опалювального сезону, а підприємства теплокомуненерго зможуть купувати газ ще дешевше: по 7,42 грн за куб.

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