Опалювальний сезон 2021: чи вистачить українцям газу та скільки він коштуватиме

Україна продовжує готуватися до опалювального сезону, наповнюючи “блакитним паливом” свої підземні сховища.

І хоча цього сезону газ у Європі в дефіциті та рекордно дорогий, у вітчизняних підземках накопичили достатню кількість палива, звітують газовики.

Саме підземні газосховища забезпечують безперебійність газопостачання під час морозів. І не лише для українських, а й для європейських споживачів.

– Укртрансгаз як оператор газосховищ України експлуатує 12 підземних сховищ. Загальний об’єм природного газу, який ми здатні зберігати в наших сховищах, становить близько 31 млрд кубів газу, – розповідає головний інженер оператора газосховищ України – АТ Укртрансгаз Володимир Рудко.

Така місткість робить українські підземки найбільшими в Європі та третіми в світі.

Лише одне Більче-Волицько-Угерське газосховище здатне вмістити понад 17 млрд кубів палива. Це трохи більше половини річної потреби в газі всієї країни. І хоч воно нині заповнене не повністю, фахівці запевняють, що на зиму газу вистачить.

Станом на початок вересня в усіх підземках країни загалом накопичили 18 млрд кубів. Це менше, ніж торік, проте більше, аніж у період 2013-2018 років.

Поточний сезон закачування ще не завершився, тому в Нафтогазі переконують, що “блакитним паливом” забезпечать усіх споживачів, включно з населенням, тепловиками та бізнесом.

Газовики мають намір підстрахувати навіть теплові електростанції, що нині зіштовхнулися з гострим дефіцитом свого основного палива – вугілля.

Проте у вітчизняних сховищах зберігається газ не лише українських компаній. Трохи менше чотирьох млрд кубів із нинішніх 18 належать європейським трейдерам.

Як свідчить статистика, більшість своїх запасів європейці продають саме на українському ринку. Тож межі країни вони навряд чи покинуть.

Тож дефіциту палива не буде за жодних обставин, заспокоюють в операторі газосховищ. За потреби всі 19 млрд кубів обіцяють оперативно підняти та доставити споживачам, а для покращення роботи обладнання газосховищ нині модернізують.

Водночас газ для побутових споживачів не здорожчає навіть попри настання холодів.

Населення купуватиме його за фіксованими річними цінниками – в межах 8 грн за куб. Такі ціни діятимуть аж до кінця опалювального сезону, а підприємства теплокомуненерго зможуть купувати газ ще дешевше: по 7,42 грн за куб.

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