Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Ляшко розповів, чи буде найближчим часом масовий перехід на дистанційне навчання

Виктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чи буде найближчим часом масовий перехід на дистанційне навчання. За його словами, будуть послаблення для жовтої зони карантину.

Про це Ляшко розповів журналістам 9 вересня. 

– У жовтому рівні епідеміологічної небезпеки будуть послаблення для певних сфер економіки в разі, якщо там будуть працювати колективи, які мають тільки одну дозу вакцини. Коли говоримо про червоний рівень, там повинен бути закінчений повний комплекс вакцинації, – розповів глава МОЗ. 

Постанова уряду про вакцинацію працівників навчальних закладів, дозволить працювати у звичайному режимі, якщо 8-10% педагогів будуть щеплені хоча б з однією дозою, додав міністр.

Карантин в Україні

Раніше глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що з 13 вересня Україна може перейти в жовту зону адаптивного карантину.

Зараз вся територія країни знаходиться в зеленій, де діють найслабші обмеження.

Як зміниться життя українців і які обмеження діють в жовтій зоні адаптивного карантину, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка