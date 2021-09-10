Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, чи буде найближчим часом масовий перехід на дистанційне навчання. За його словами, будуть послаблення для жовтої зони карантину.

Про це Ляшко розповів журналістам 9 вересня.

– У жовтому рівні епідеміологічної небезпеки будуть послаблення для певних сфер економіки в разі, якщо там будуть працювати колективи, які мають тільки одну дозу вакцини. Коли говоримо про червоний рівень, там повинен бути закінчений повний комплекс вакцинації, – розповів глава МОЗ.

Постанова уряду про вакцинацію працівників навчальних закладів, дозволить працювати у звичайному режимі, якщо 8-10% педагогів будуть щеплені хоча б з однією дозою, додав міністр.

Карантин в Україні

Раніше глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що з 13 вересня Україна може перейти в жовту зону адаптивного карантину.

Зараз вся територія країни знаходиться в зеленій, де діють найслабші обмеження.

Як зміниться життя українців і які обмеження діють в жовтій зоні адаптивного карантину, читайте в матеріалі Фактів ICTV.