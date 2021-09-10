Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, будет ли в ближайшее время массовый переход на дистанционное обучение. По его словам, будут ослабления для желтой зоны карантина.

Об этом Ляшко рассказал журналистам 9 сентября.

— В желтом уровне эпидемиологической опасности будут ослабления для определенных сфер экономики в случае, если там будут работать коллективы, которые имеют только одну дозу вакцины. Когда говорим о красном уровне, там должен быть закончен полный комплекс вакцинации, — рассказал глава Минздрава.

Постановление правительства о вакцинации работников учебных заведений, позволит работать в обычном режиме, если 8-10% педагогов будут привиты хотя бы с одной дозой, добавил министр.

Карантин в Украине

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что с 13 сентября Украина может перейти в желтую зону адаптивного карантина.

Сейчас вся территория страны находится в зеленой, где действуют самые слабые ограничения.

Как изменится жизнь украинцев и какие ограничения действуют в желтой зоне адаптивного карантина, читайте в материале Фактов ICTV.