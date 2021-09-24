Катастрофа МН-17: у Нідерландах завершується найемоційніший раунд слухань
У Нідерландах у судовому комплексі неподалік аеропорту Амстердама завершується найемоційніший раунд слухань у справі катастрофи МН-17.
Упродовж трьох тижнів родичі загиблих розповідали, як трагедія вплинула на їхнє життя та якого покарання вони б хотіли для винних.
Такі слухання стали першими в історії нідерландського судочинства.
Свідків не обмежують ані в часі, ані у висловах. Дозволили показувати фотографії загиблих, відео та їхні особисті речі.
Про біль, із яким рідним доводиться жити щодня, вони розповідають або за трибуною в залі, або за допомогою відеозв’язку.
Луїза в авіакатастрофі 17 липня 2014 року втратила сестру Інну та зятя. Того дня вони вирушили до Малайзії, щоб відзначити річницю весілля.
– Я досі пам’ятаю той день, коли довідалися про трагедію. Негайно вирушила з Німеччини до Нідерландів, до родини моєї загиблої сестри, щоб усіх мовчки обійняти. Разом в аеропорту ми перевіряли списки, до останнього сподіваючись, що їх не було в літаку, – говорить родичка загиблих Луїза.
Жінка стала однією з 90 рідних жертв рейсу MH17, які наважилися свідчити в суді.
Нині в залі суду Луїза закликає винних визнати провину та оприлюднити всі деталі трагедії, щоб рідні загиблих нарешті змогли знайти спокій. Те, що Кремль віддав смертельний наказ, говорить вона, сумнівів не викликає.
– Один світовий лідер, за вказівками якого діяли обвинувачені, досі не визнав своєї відповідальності. Все, чого ми прагнемо, щоб винні у вбивстві були покарані, – зазначає Луїза.
Головуючий суддя у справі катастрофи рейсу МН17 Гендрік Стейнгаюс співчуває втраті свідків у справі.
– Ми розуміємо, які наслідки для вас мала ця катастрофа. Поділяємо біль, який ви щодня відчуваєте, думаючи про ваших рідних. У залі присутні десятки людей і, я переконаний, усі зворушені почутими історіями, – каже він.
Рейс малазійський авіаліній було збито ракетою російського Буку над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року.
Нині на лаві підсудних бойовики Ігор Гіркін, Олег Пулатов, Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко.
6 вересня в Нідерландах продовжилися слухання в судовій справі щодо збиття МН17. Слово надали близьким та рідним загиблих в авіакатастрофі.
9 вересня судове засідання в Гаазі відвідала генпрокурор Ірина Венедіктова.
У листопаді 2021 року прокурори мають сказати свою завершальну промову.
Судді у справі про збиття рейсу МН17 вже склали графік для оголошення вироку.
Винних можуть оголосити у вересні, листопаді чи грудні 2022 року.