Катастрофа МН-17: у Нідерландах завершується найемоційніший раунд слухань

У Нідерландах у судовому комплексі неподалік аеропорту Амстердама завершується найемоційніший раунд слухань у справі катастрофи МН-17.

Упродовж трьох тижнів родичі загиблих розповідали, як трагедія вплинула на їхнє життя та якого покарання вони б хотіли для винних.

Такі слухання стали першими в історії нідерландського судочинства.

Свідків не обмежують ані в часі, ані у висловах. Дозволили показувати фотографії загиблих, відео та їхні особисті речі.

Про біль, із яким рідним доводиться жити щодня, вони розповідають або за трибуною в залі, або за допомогою відеозв’язку.

Луїза в авіакатастрофі 17 липня 2014 року втратила сестру Інну та зятя. Того дня вони вирушили до Малайзії, щоб відзначити річницю весілля.

– Я досі пам’ятаю той день, коли довідалися про трагедію. Негайно вирушила з Німеччини до Нідерландів, до родини моєї загиблої сестри, щоб усіх мовчки обійняти. Разом в аеропорту ми перевіряли списки, до останнього сподіваючись, що їх не було в літаку, – говорить родичка загиблих Луїза.

Жінка стала однією з 90 рідних жертв рейсу MH17, які наважилися свідчити в суді.

Нині в залі суду Луїза закликає винних визнати провину та оприлюднити всі деталі трагедії, щоб рідні загиблих нарешті змогли знайти спокій. Те, що Кремль віддав смертельний наказ, говорить вона, сумнівів не викликає.

– Один світовий лідер, за вказівками якого діяли обвинувачені, досі не визнав своєї відповідальності. Все, чого ми прагнемо, щоб винні у вбивстві були покарані, – зазначає Луїза.

Головуючий суддя у справі катастрофи рейсу МН17 Гендрік Стейнгаюс співчуває втраті свідків у справі.

– Ми розуміємо, які наслідки для вас мала ця катастрофа. Поділяємо біль, який ви щодня відчуваєте, думаючи про ваших рідних. У залі присутні десятки людей і, я переконаний, усі зворушені почутими історіями, – каже він.

Рейс малазійський авіаліній було збито ракетою російського Буку над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року.

Нині на лаві підсудних бойовики Ігор Гіркін, Олег Пулатов, Сергій Дубинський, а також українець Леонід Харченко.

6 вересня в Нідерландах продовжилися слухання в судовій справі щодо збиття МН17. Слово надали близьким та рідним загиблих в авіакатастрофі.

9 вересня судове засідання в Гаазі відвідала генпрокурор Ірина Венедіктова.

У листопаді 2021 року прокурори мають сказати свою завершальну промову.

Судді у справі про збиття рейсу МН17 вже склали графік для оголошення вироку.

Винних можуть оголосити у вересні, листопаді чи грудні 2022 року.

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