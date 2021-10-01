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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

З 1 жовтня в Україні зміняться комунальні тарифи: скільки доведеться платити

комуналка тарифи

Тарифи на комунальні послуги зміняться в Україні з 1 жовтня 2021 року. Скільки доведеться платити українцям за електроенергію, опалення та газ, дивіться у матеріалі.

Тарифи на електроенергію

Тарифи на електроенергію знизяться для деяких українців з 1 жовтня 2021 року – зміни торкнуться близько 80% домогосподарств.

Для громадян, які споживають менше 250 кВт-год на місяць, ціна на електроенергію складе 1,44 грн за кВт.

Ціни у платіжках українців, які споживають більше 250 кВт, залишаться незмінними. Вони так само платитимуть 1,68 грн / кВт-год.

Ціни на газ

Річні тарифи на газ в Україні з 1 жовтня залишаться незмінними – на рівні 7,8 – 14,9 грн за 1 куб м.

Державна компанія Нафтогаз запропонувала ціну – 7,96 грн за 1 куб. м. Компанія запровадила новий тариф Комфортний сезон. Відповідно до умов тарифу, споживачі, які сплачують рахунки до 15 числа, отримуватимуть знижку 1% наступного місяця.

Найнижчі річні ціни у таких газопостачальних компаній:

  • ТОВ Агросинтез Трейдинг (Київська область) – 7,8 куб м;
  • ТОВ Уманьгаз збут (Черкаська область) – 7,89 куб м;
  • ТОВ Черкасигаз збут- 7,89 куб м;
  • Евода Трейд КП Луцькводоканал  – 7,88 грн за 1 куб м.

Найвищу ціну на паливо встановила компанія ТОВ Херсонрегіонгаз – 14,9 грн за куб м.

Для громадян, які відмовилися від річного газового продукту, ціни на газ у жовтні будуть дещо вищими.

Найнижчі місячні тарифи на газ у жовтні пропонують такі компанії:

  • ТОВ Стрийнафтогаз (Івано-Франківська область) – 7,99 грн за 1 куб м;
  • ООО Галнафтогаз (Київська область) – 7,99 грн за 1 куб м;
  • ТОВ Енерджі Трейд Груп ETG (Київська область) – 7,97 грн за 1 куб м.

Найвищий тариф встановили ТОВ ТАС Енергія (31,06 грн за куб м), ПАТ Київгаз ДП КиївГазЕнерджи (30,5 грн за куб м) і ТОВ Хмельницькенергозбут (29,95 грн за куб м).

Тарифи на опалення та гарячу воду

З 1 жовтня у багатьох регіонах України прогнозували різке підвищення тарифів на тепло. Наприклад, у Черкасах і Києві ціни мали зрости до 40%, а загалом у країні –  до 30%-70%.  Це, зокрема, пов’язували з підвищенням цін на газ у Європі.

Але цього не станеться. 30 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця опалювального сезону ціни на опалення та гарячу воду в Україні не зміняться.

Відповідний меморандум за дорученням президента напрацювали Нафтогаз , Асоціація міст України і Палата місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад.

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Нові тарифи, початок опалювального сезону та е-лікарняні: що зміниться з 1 жовтня

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